Będą kary za opóźnienia w budowie ostatniej elektrowni węglowej w Polsce

– To bardzo trudna sytuacja dla naszej spółki, jako zarząd prowadzimy wielotorowe prace nad konfiguracją energetyki, w trakcie rozpoznania są również podstawy merytoryczne decyzji zmiany paliwa gazowego na węgiel. Jako zarząd deklarujemy wolę dokończenia inwestycji – komentuje Hubert Kamola, prezes Grupy Azoty Puławy, a zarazem wiceprezes Grupy Azoty.

Przedmiot kontraktu

Kontrakt zawarty 25 września 2019 r. obejmował budowę kompletnego bloku węglowego z wszelkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi niezbędnymi dla kogeneracyjnego wytwarzania 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła. Pierwotnym terminem zakończenia inwestycji był III kwartał 2022 roku. Termin zakończenia inwestycji był kilkakrotnie przekładany – we wrześniu 2024 roku, z powodu konieczności wykonania „dokładniejszych testów i analiz w zakresie zjawisk związanych ze spalaniem, w powiązaniu z dystrybucją powietrza do kotła i koniecznością modernizacji urządzeń pomocniczych, w szczególności w obszarze układu paliwo – powietrze”.

Harmonogramu prac przesłany przez Polimex Mostostal w styczniu 2024 r. zakładał zakończenie inwestycji w październiku 2024 r. Wcześniejszy mówił o połowie grudnia 2023 r., a opóźnienie spowodowane było „nieprzewidzianymi problemami technicznymi podczas rozruchu”. Poprzednio problemem była awaria turbiny parowej, co miało wydłużyć zakończenie inwestycji do 30 września 2023 r. Spółka nie podaje, kiedy ostatecznie blok zostanie przekazany do eksploatacji.

Pierwotny kontrakt na budowę bloku energetycznego opiewał na 1,16 mld zł netto, a całkowity budżet projektu wynosił 1,2 mld zł netto. Wykonawca inwestycji wystąpił dwukrotnie z roszczeniami w zakresie zwiększenia wynagrodzenia (22 listopada 2021 r. oraz 22 kwietnia 2022 r.). Ostatecznie 13 lipca 2023 roku został podpisany aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do kwoty ponad 1,19 mld zł netto. Całkowity budżet inwestycji to 1,23 mld zł.