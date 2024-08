Gaz-System widzi możliwość powstania regionalnego rynku gazu

Mimo że Gaz-System co do zasady proponowane w nowelizacji zmiany ocenia pozytywnie, to ma uwagi dotyczące zagadnień szczegółowych. Chodzi m.in. o sprawy dotyczące sposobu uruchamiania zapasów gazu i dokonywania jego zakupów, magazynowanie błękitnego paliwa poza granicami Polski, harmonogram podawania informacji o wielkości zapasu oraz rozmieszczenia surowca w magazynach. Gaz-System oczekuje ograniczenia barier wykorzystania systemu przesyłowego przez firmy działające na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, tak aby istniejąca infrastruktura mogła funkcjonować w warunkach optymalnych pod kątem technicznym i ekonomicznym.

Utrzymywanie zapasów gazu w kraju

Polska posiada magazyny, w których może zgromadzić do 3,33 mld m sześc. błękitnego paliwa. Dla porównania w ub.r. do końcowych odbiorców trafiło go około 15 mld m sześc. Wszystkie podziemne magazyny gazu w Polsce należą do Orlenu, ale ich operatorem jest Gas Storage Poland, który należy do Gaz-Systemu. Obecnie prowadzona jest rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach, który jest największym tego typu obiektem w Polsce. Jego pojemność ma wzrosnąć z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. Dzięki rozbudowie wzrosną także zdolności zatłaczania i odbioru surowca z magazynów. Inwestycja jest zgodna z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w zakresie pojemności magazynowych i przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Odnosząc się do kwestii tworzenia części strategicznych zapasów gazu na rynkach zagranicznych, Gaz-System ocenia, że z perspektywy interesu gospodarczego Polski korzystniejsze jest utrzymywanie ich w kraju. Wynika to z większej pewności dostaw surowca, mniejszych odległości oraz krótszej ścieżki decyzyjnej umożliwiającej skorzystanie ze zgromadzonych zapasów. Aby ograniczyć ryzyko związane z tworzeniem zapasów poza Polską, postuluje, aby w nowelizacji uwzględniono w takiej sytuacji konieczność zawarcia odpowiednich umów międzynarodowych.