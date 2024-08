Serinus Energy walczy o odzyskanie tunezyjskiej koncesji

Serinus Energy nadal ponosi straty

Z ostatnich danych wynika, że w I półroczu Serinus Energy realizował średnie dzienne wydobycie na poziomie 607 boe (baryłki ekwiwalentu ropy). Z tego aż 92,1 proc. ropy i gazu pozyskiwano w Tunezji, a resztę w Rumunii. W pierwszym z tych krajów eksploatowane są obecnie złoża znajdujące się na obszarze dwóch koncesji: Sabria i Chouech Es Saida.

W I półroczu Serinus Energy wypracował 35,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 r. oznaczało zniżkę o 7,1 proc. Mimo to firmie udało się zmniejszyć stratę netto do 5,2 mln zł z 12,7 mln zł. Nadal słabe wyniki finansowe to konsekwencja systematycznie spadającego wydobycia.