Serinus Energy nadal odnotowuje spadek wydobycia

W I półroczu grupa Serinus Energy wypracowała 35,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 r. oznaczało zniżkę o 7,1 proc. Mimo to firmie udało się zmniejszyć stratę netto do 5,2 mln zł z 12,7 mln zł.

Reklama

Czas eksploatacji złoża Moftinu zbliża się do końca

Serinus Energy nadal notuje spadek wydobycia ropy i gazu. W I półroczu średnie dzienne wydobycie realizował na poziomie 607 boe (baryłki ekwiwalentu ropy). To zniżka o 10,3 proc. O ile jednak w Rumuni zmalało ono do 48 boe z 144 boe, o tyle w Tunezji wzrosło do 559 boe z 533 boe.

Spółka w Rumunii posiada koncesję Satu Mare, na obszarze której eksploatuje gazowe złoże Moftinu. Czas jego eksploatacji zbliża się już jednak do końca. Wprawdzie w jego obrębie możliwe jest jeszcze pozyskanie pewnych ilości błękitnego paliwa ale będzie to opłacalne pod warunkiem wzrostu cen gazu i ograniczenia potencjalnego obciążenia z tytułu podatku od zysków nadzwyczajnych.

Na obszarze koncesji Satu Mare są też zidentyfikowane inne złoża ropy i gazu. Aby stwierdzić, czy ich eksploatacja będzie opłacalna, trzeba przeprowadzić nowe badania w ponad 40 historycznych odwiertach wykonanych na terenie koncesji.

Serinus Energy przypomina, że w październiku 2023 r. przedłużono grupie termin w jakim może prowadzić dalsze prace poszukiwawcze w ramach koncesji Satu Mare. W pierwszym obowiązkowym etapie dwuletnim spółka ma ponownie przetworzyć historyczne dane sejsmiczne 2D o długości 100 km oraz wykonać nowe badania sejsmiczne 2D, również o długości 100 km, wraz z ich przetworzeniem. Drugi etap prac, także dwuletni, ma charakter opcjonalny i obejmuje wykonanie odwiertu, którego docelowej głębokości nie określono.