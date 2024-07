– Widać to chociażby w głównym rejonie wydobycia, jakim jest prowincja Shanxi – wskazuje analityk, który w ostatniej rekomendacji zalecał sprzedawanie akcji JSW z wyceną sięgającą 21,59 zł, czyli aż o 20 proc. niższą od bieżących notowań rynkowych.

Po tym, jak od początku tego roku kurs akcji JSW zniżkował już o 35 proc., dojście notowań do tej ceny docelowej oznaczałoby ich zejście najniżej od października 2020 r. W ten sposób zniesione zostałoby ponad 80 proc. umocnienia wypracowanego w czasie pandemii i tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która skłoniła rząd do wstrzymania importu węgla z Rosji. Jak dodaje specjalista Erste Securities, to, że perspektywy branży wydobycia węgla są negatywne, potwierdzają posunięcia wielkich globalnych graczy branżowych. Redukują oni m.in. zatrudnienie — dla odmiany rzecznik spółki Tomasz Siemieniec poinformował we wtorek, że zwolnień pracowników w tym roku nie będzie, nawet mimo tego że koszty płac mają wzrosnąć w JSW o 175 mln zł.



Tymczasem Maj z Ipopemy Securities przypomina, że ostatnio ArcelorMittal poinformował, że będzie wygaszał ostatnią działającą w krakowskim oddziale baterię koksowniczą. To oznacza, że ograniczać działalność będzie główny klient giełdowego producenta węgla, a jego problemy nie mogą pozostać bez wpływu na jego wyniki. Według szacunków eksperta Ipopemy Securities zakończony kwartał JSW zamknęła 80 mln zł straty na poziomie EBITDA, a więc straty operacyjnej przed uwzględnieniem podatków oraz kosztów odsetek i amortyzacji.

– Przyczyną są problemy w utrzymaniu wydobycia – zauważa analityk.

Według specjalisty opublikowane już dane produkcyjne za drugi kwartał pokazują, że bardzo wysoka jest tzw. dźwignia operacyjna, a to oznacza, że nawet niewielki spadek sprzedaży w JSW potężnie uderza w wynik operacyjny. Jak dodaje analityk, to pokazuje, że spółka nie miała szans uniknąć decyzji o wycofaniu z funduszy zamkniętych 1,5 mld zł, która kilka tygodni temu doprowadziła do spadku notowań spółki na trzyipółletnie minimum.