Jak tłumaczy spółka, zweryfikowana wielkość produkcji węgla uwzględnia ostatnio zaistniałe zdarzenia związane z ogłoszeniem siły wyższej i utrudnienia produkcyjne w KWK Pniówek i KWK Budryk oraz bieżącą analizę możliwości produkcyjnych w Ruchu Bzie wynikającą ze stwierdzonych uwarunkowań geologicznych. Ponadto, cel operacyjny w zakresie produkcji węgla w 2024 r. uwzględnia przeprowadzoną odbudowę frontów eksploatacyjnych.

Spółka poinformowała też, że w drugiej połowie maja oddano do eksploatacji dwie nowe ściany, natomiast w czerwcu cztery nowe ściany. Aktualnie kopalnie JSW eksploatują 23 ściany.

Produkcja węgla w grupie JSW w drugim kwartale 2024 roku ogółem wyniosła 2,87 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2024 r. o ok. 8,5 proc., a w stosunku do II kwartału 2023 r. spadła o ok. 13,6 proc.

Narastająco w 2024 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 6,00 mln ton, a koksu 1,56 mln ton.

Mimo weryfikacji planów wydobywczych, kurs spółki w czwartek 18 lipca br., wskazywał, że inwestorom nie straszne były te informacje i kurs firmy wzrósł aż o 5,34 proc. Optymizm ten można łączyć z oddaniem do użytku nowych ścian wydobywczych.