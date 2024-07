Na prawie 13-procentowym minusie są w lipcu notowania akcji KGHM i jeśli tak dalej pójdzie, to może to być dla nich najgorszy miesiąc od prawie dwóch lat. To pokazuje, jak bardzo sparzyli się inwestorzy, próbujący za późno dołączać do wiosennej fali zwyżek, która wywindowała notowania spółki o około 60 proc. Jednak zdaniem Roberta Maja z Ipopemy Securities potencjał spadkowy kursu akcji KGHM może już być na wyczerpaniu.

Reklama

- Stojąca za wyprzedażą akcji spółki przecena miedzi wydaje się już dobiegać końca, a dodatkowo spodziewam się, że pozytywne zaskoczenie przyniosą wyniki KGHM za zakończony kwartał – tłumaczy analityk.

Notowania akcji KGHM w korekcie. Ekspert przedstawia prognozy

Jak przypomina specjalista, od kiedy w maju ceny miedzi na giełdzie w Londynie osiągnęły szczyt tuż powyżej pułapu 11 tys. USD za tonę, surowiec dotknęła znacząca przecena. Następnie przełożyła się ona na zniżki kursów producentów rudego metalu, a wszystko przez rosnące zapasy surowca w Chinach.

- Wśród inwestorów zaczęły narastać obawy, że gospodarka największego konsumenta miedzi na świecie nie rozwija się w tempie pozwalającym na zużycie tych zapasów – zauważa Maj.