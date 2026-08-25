Obrót akcjami na całym rynku przekroczył 2,56 miliarda złotych, z czego przeszło 2,18 miliarda złotych przypadło na WIG20. Na pierwszym planie grały dziś akcje spółki CD Projekt, które straciły 5,56 procent przy obrocie zbliżonym do 507 milionów złotych. Akcjami CDR handlowano w kontekście informacji od prezesa spółki, iż premiera mocno oczekiwanej przez inwestorów gry Wiedźmin 4 może mieć miejsce dopiero w 2028 roku. Po przeciwnej stronie grały spółki Dino Polska i PGE, które zyskały - odpowiednio - 3,22 procent i 3,23 procent. W kontekście zwyżki PGE do odnotowania jest generalnie dobra postawa spółek energetycznych, które mierzone indeksem branżowym zyskały 2,49 procent. Razem z rynkiem grały dziś spółki bankowe i WIG-Banki właściwie powielił zmianę WIG20 zyskując 0,17 procent. Oddech rynku w koszyku blue chipów był jednoznacznie pozytywny i w indeksie zdrożało 13 spółek przy 7 przecenionych. Oddech całego rynku był również pozytywny i zwyżkowało 198 spółek przy 161 przecenionych i 105 bez zmiany ceny. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za rozdanie potwierdzające położenie WIG20 w równowadze w rejonie 4000 pkt. Potwierdzeniem konsolidacyjnego charakteru sesji i stabilizacyjnej fazy w historii rynku jest wykreślona świeca dzienna o skromnym korpusie z dwoma małymi cieniami. Oceniając zachowawczy handel na rynku warto jednak pamiętać, iż GPW operowała dziś w kontekście solidarnego ze światem oczekiwania na kluczowe wydarzenia tygodnia, którymi są wyniki kwartalne spółki Nvidia, odczyty inflacji PCE w USA oraz piątkowe wystąpienie prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej na corocznym sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Warto zakładać, iż każde może przynieść dawkę zmienności na szeroko rozumianych rynkach bazowych - od akcji przez surowce po waluty - która wyrwie WIG20 z zawieszenia w rejonie 4000 pkt. W praktyce, jeszcze w bieżącym tygodniu możliwe jawią się przesunięcia testujące opory w rejonie 4100 pkt. lub wsparcia w rejonie 3900 pkt.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.