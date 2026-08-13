Wojna w Iranie i wynikający z niej szok energetyczny oraz wysoka niepewność spowodowały, że inflacja osiągnęła na początku tego roku najwyższy poziom od trzech lat. Jednak ceny energii i inflacja spadły wraz z postępem rozmów pokojowych w ostatnich tygodniach – choć negocjacje nadal są trudne.

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Spowolnienie wzrostu cen może zmniejszyć presję na Rezerwę Federalną, aby podniosła stopy procentowe. Prezes Kevin Warsh zapowiedział, że bank jest zdeterminowany, aby obniżyć inflację, która od lat przekracza cel 2 proc. Stwierdził, że priorytetem banku centralnego jest „utrzymanie inflacji na niskim poziomie” przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnych wstrząsów gospodarczych.

Podczas niedawnej konferencji prasowej Warsh stwierdził, że Fed nie może użyć „magicznej różdżki”, aby cofnąć lata inflacji powyżej celu i musi zachować cierpliwość, ponieważ wzrost cen stopniowo się obniża. Jednym z kluczowych zadań Rezerwy Federalnej jest utrzymanie inflacji w okolicach 2 proc., co zdaniem decydentów pozwala zachować stabilność cen, wspiera stały wzrost gospodarczy i pomaga zapobiegać głębszym recesjom.

Prezydent Donald Trump stwierdził, że inflacja jest nadal zbyt wysoka dla wielu rodzin, wskazując na czynsze i rachunki za artykuły spożywcze jako oznaki, że koszty utrzymania pozostają poważnym problemem.

Rynki finansowe zareagowały spokojnie na najnowsze dane o inflacji, a notowania akcji nie podlegały większym zmianom, ponieważ dane były zasadniczo zgodne z oczekiwaniami rynku.