Patrząc na wtorkową sesję na GPW można powiedzieć, że jest ona bardzo podobna do tej poniedziałkowej. Znów więc mamy niewielkie zmiany, jeśli chodzi o same indeksy, a jeśli dzieje się już coś ciekawego, to na akcjach poszczególnych spółek. W efekcie WIG20 wciąż jest blisko poziomu 4000 pkt. Jeśli wczoraj mówiliśmy o jego „przyklejeniu” do tego poziomu, to dzisiaj już chyba można nawet mówić o trwalszej „konstrukcji”, czyli o przyspawaniu. O godz. 12.00 wskaźnik największych firm naszego parkietu był na praktycznie niezauważalnym plusie.
Ciekawsze rzeczy dzieją się „w środku”. Uwaga inwestorów koncentruje się dzisiaj na akcjach CD Projekt. Ten wyraźnie traci na wartości. W południe był to ruch o 7 proc. Powód? Informacja o tym, że czwarta odsłona gry Wiedźmin nie ukaże się w 2027 r., a dopiero w 2028 r. Gdyby nie słabe zachowanie CD Projekt, WIG20 miałby szanse prezentować się lepiej. Liderem wzrostów jest zaś dzisiaj Dino. Akcje tej firmy zyskują blisko 2 proc. i wiele wskazuje na to, że wiara w tę spółkę wraca na dobre.
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O ile wczoraj niewielkie zmiany były domeną większości europejskich parkietów, tak dzisiaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Mocno prezentuje się niemiecki DAX, który rośnie o około 0,8 proc. Francuski CAC40 jest 0,4 proc. na plusie. O spokoju można mówić w przypadku rynków azjatyckich. Kospi urósł 0,4 proc., a Nikkei225 zyskał 0,5 proc.
Spadki zagościły za to wczoraj na Wall Street. S&P 500 spadł o 0,3 proc., a Nasdaq zniżkował o blisko 0,8 proc. - Pozytywny efekt świetnego sezonu wynikowego już się wyczerpał, a rynek czeka na kolejne bodźce. Tematem znajdującym się w centrum uwagi wciąż pozostaje rynek długu. Wczorajsze doniesienia CNBC sugerują, że Departament Skarbu USA jest na tyle zdeterminowany w swoich planach interwencji na rynku obligacji długoterminowych, że do ich skupu mógłby wykorzystać środki znajdujące się na rachunku głównym, na który trafiają wpływy m.in. z podatków. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich spadła wczoraj na moment poniżej poziomu 4,70 proc., jednak w momencie pisania komentarza ponownie znajduje się powyżej tej granicy – wskazuje Patryk Pyka z DI Xelion.
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Eksperci jasno zaś wskazują, że najciekawsza część tygodnia dopiero przed nami. W środę po sesji wyniki publikuje Nvidia. Przed nami także sympozjum w Jackson Hole i wystąpienie szefa Fed. To zaś w piątek. Patrząc więc na to, co działo się w poniedziałek i co dzieje się we wtorek na rynku, można dojść do wniosku, że inwestorzy zbierają siły.
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