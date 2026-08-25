- Podnosimy nasze oczekiwania na nadchodzące kwartały, gdy chcielibyśmy przeskoczyć do niskiego, ale dwucyfrowego wzrostu przychodów w serwisach rekrutacyjnych, także dzięki wzrostowi cen – mówił Przemysław Gacek, prezes i współzałożyciel Grupy Pracuj podczas wtorkowej prezentacji skonsolidowanych wyników spółki za II kwartał i I półrocze. Jak zaznaczał, zarząd coraz bardziej optymistycznie patrzy na sytuację w Polsce, która pozostaje głównym rynkiem i głównym źródłem przychodów oraz zysków Grupy Pracuj.
Rozwój biznesu w coraz większym stopniu wspierają narzędzia AI, a także bazujące na nich produkty, które pozwalają skutecznie zabiegać o firmowych klientów i kandydatów korzystających z serwisów rekrutacyjnych spółki, poprawiając również jej efektywność. Nadal bowiem, pomimo rozwoju usług HR Software, 75 proc. przychodów Grupy Pracuj zapewniają wysokomarżowe serwisy rekrutacyjne.
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Dwucyfrowy – 10-proc. – wzrost przychodów z serwisów rekrutacyjnych (Pracuj.pl w Polsce i Robota.ua na Ukrainie) Grupa Pracuj odnotowała już w II kwartale tego roku. W rezultacie skonsolidowane przychody spółki, które w I kwartale zwiększyły się o 2 proc. w ujęciu rocznym, w II kwartale przekroczyły 216 mln zł, czyli były o 6 proc. większe niż rok wcześniej.
Wpłynęło to na wyraźną poprawę skorygowanej kwartalnej EBITDA Grupy Pracuj, która w minionym kwartale po raz pierwszy przebiła granicę 100 mln zł, rosnąc do 103 mln zł, czyli o 12 proc. r/r. Pomogły dźwignia operacyjna, dyscyplina kosztów oraz efektywne wdrożenia rozwiązań AI, które pomagają automatyzować i skalować biznes spółki. W rezultacie marża skorygowanej EBITDA sięgnęła w II kw. niemal 48 proc., zaś w I półroczu przekroczyła 47 proc. O jedną piątą w ujęciu rocznym, do 67 mln zł wzrósł też w II kw. zysk netto grupy.
Odbicie w II kwartale sprawiło, że w całym I półroczu spółka odnotowała 4-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (do 425,5 mln zł), przy 6-proc. wzroście skorygowanej EBITDA (do 200,7 mln zł) i 7-proc. wzroście zysku netto – do 130,8 mln zł.
Najszybciej rosnącym rynkiem Grupy Pracuj pozostała w II kwartale Ukraina, gdzie spółka ma serwis Robota.ua oraz prawie 53 proc. udziałów w serwisie Work.ua. Przychody z ukraińskiego rynku, napędzane wzrostem cen projektów rekrutacyjnych (średnio o 45 proc.), zwiększyły się w tym roku prawie o jedną piątą: w II kw. do 18,6 mln zł, a w całym I półroczu do ponad 35 mln zł. I to mimo mniejszej liczby ofert pracy. Zdaniem zarządu Grupy Pracuj, nadal jest duży potencjał do zwiększania cen ukraińskich projektów, które w relacji do płac wciąż są dużo tańsze niż w Polsce.
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Pomimo zagranicznej ekspansji Grupy Pracuj (w Niemczech i na Ukrainie), kluczowy dla jej rozwoju i wyników pozostaje rynek w Polsce, który w I półroczu zapewnił prawie 73 proc. skonsolidowanych przychodów. Zdecydowana większość z nich to zasługa rozwoju serwisów rekrutacyjnych, na czele z flagowym Pracuj.pl.
Jak zaznaczał Rafał Nachyna, członek zarządu i dyrektor operacyjny Grupy Pracuj, w II kwartale po raz pierwszy od dłuższego czasu zadziałały dwa czynniki wzrostu Pracuj.pl. Nie tylko o blisko 5 proc. wzrosła tam średnia cena projektów rekrutacyjnych (w całym I półroczu – o ponad 4 proc.), ale też o 5,5 proc. zwiększyła się liczba tych projektów, głównie za sprawą ofert pracy fizycznej i ogłoszeń z branży IT.
Rafał Nachyna zwracał uwagę, że spółka korzysta – i będzie korzystać – na widocznym już odbiciu rekrutacji w branży IT. W I półroczu łączna liczba ofert pracy w IT opublikowanych w Pracuj.pl i w siostrzanym branżowym serwisie the:protocol.it wzrosła o 19 proc. r/r. Pozycję grupy na rynku rekrutacji w branży technologicznej ma jeszcze wzmocnić lipcowe przejęcie za 10,4 mln zł portalu No Fluff Jobs (NFJ), lidera rekrutacji na stanowiska seniorskie w IT.
Jak zapewniał Przemysław Gacek, połączenie potencjału trzech serwisów (Pracuj.pl i the:protocol.it są liderami w rekrutacji juniorów i "midów") będzie mieszanką wybuchową, która pozwoli na jeszcze szybszy wzrost. Spółka nie wyklucza kolejnych akwizycji – najchętniej w segmencie HR Software – lecz, jak zaznaczał prezes Gacek, zarząd jest bardzo wybiórczy i choć przygląda się różnym projektom, nie prowadzi na razie zaawansowanych prac M&A. Potwierdzeniem tego była zresztą decyzja o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy (3 zł na akcję), która w lipcu zmniejszyła stan gotówki na kontach Grupy Pracuj o prawie 207 mln zł. (Te lipcowe wydatki – dywidenda i zakup NFJ – zostały w znacznej mierze pokryte przez półroczne przepływy z działalności operacyjnej).
Obok serwisów rekrutacyjnych 10-proc. tempo wzrostu miesięcznych powtarzalnych przychodów (do 4,7 mln zł) notował działający w formule SaaS system eRecruiter, który spółka rozwija w stronę kompleksowej platformy usług HR z mocnym wsparciem AI. Na koniec czerwca miał o 13 proc. więcej klientów niż rok wcześniej. Ich liczbę aż o 26 proc. zwiększył niewielki na razie Kadromierz, system do zarządzania harmonogramem pracy (od marca 2025 r. w Grupie Pracuj) z MRR na poziomie 0,9 mln zł.
Większych nadziei na rychłe odbicie zarząd Grupy Pracuj nie wiąże na razie z regionem DACH, na czele z Niemcami, gdzie ma spółkę softgarden, rozwijającą system wspierający procesy rekrutacyjne w modelu SaaS. Wprawdzie softgarden zakończył I półrocze 5-proc. wzrostem MRR, zwiększając też udział przychodów subskrypcyjnych, ale przy spadku wpływów z usługi multipostingu (zautomatyzowanej publikacji ogłoszeń w serwisach pracy). W rezultacie Niemcy odnotowały spadek w II kw. i w całym I półroczu, gdy łączne przychody zmalały o 9 proc. r/r, do 81,2 mln zł.
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