Notowania Żabki rozpoczęły środową sesję na giełdzie od lekkich spadków. Po godz. 9.00 akcje tanieją o 0,8 proc. do 23,8 zł. Handlowa spółka opublikowała wyniki za I kwartał 2026 r. i opowiedziała o planach na kolejne okresy.

– Pomimo najchłodniejszej zimy od ponad 10 lat, odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów oraz dynamikę sprzedaży porównywalnej na poziomie 3,2 proc. – podkreśla prezes Żabki, Tomasz Suchański. Dodaje, że w pierwszym kwartale spółka zrealizowała swoje zamierzenia.

– Przede wszystkim utrzymujemy wysokie tempo ekspansji sieci i uruchomiliśmy aż 435 nowych placówek w Polsce i Rumunii, co odpowiada średnio blisko pięciu otwarciom dziennie. Silne zainteresowanie ze strony franczyzobiorców oraz intensywny rozwój na obu rynkach potwierdzają naszą zdolność do dalszego skalowania biznesu i stawiają nas na dobrej drodze do realizacji celu ponad 1 300 nowych otwarć w 2026 r. – ocenia prezes.

Jakie wyniki miała Żabka w I kwartale 2026 r.?

Przychody grupy Żabka wyniosły w I kwartale 2026 r. 6,6 mld zł wobec 5,7 mld zł przed rokiem. Średnia z prognoz analityków zakładała 6,4 mld zł przychodów. Sprzedaż do klienta końcowego wzrosła do 7,4 mld zł z 6,6 mld zł, a sprzedaż LFL (porównywalna) o 3,2 proc. wobec 6 proc. wzrostu rok wcześniej.

EBITDA poszła w górę do 648 mln zł z 545 mln zł, a skorygowana EBITDA do 674 mln zł z 596 mln zł. Analitycy spodziewali się średnio około 641 mln zł. Wyższe od oczekiwań okazały się też zysk operacyjny i wynik netto.

Zysk operacyjny wzrósł do 145 mln zł ze 106 mln zł rok wcześniej, wobec 134,2 mln zł oczekiwanych przez analityków. Na poziomie netto jest 73 mln zł straty wobec 125 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy oczekiwali, że strata wyniesie około 77 mln zł. Z kolei skorygowana strata netto wyniosła 51 mln zł wobec 77 mln zł straty przed rokiem.

Spółka podkreśla, że dynamika sprzedaży porównywalnej pozostawała pod istotnym wpływem wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych w styczniu i lutym, kiedy niskie temperatury oraz opady śniegu ograniczały ruch klientów. Natomiast wraz z poprawą pogody, w kolejnych tygodniach kwartału widać było wyraźny wzrost ruchu w sklepach oraz poprawę dynamiki sprzedaży.

Ze względu na sezonowy charakter działalności, pierwszy kwartał co do zasady ma najmniejszy wpływ na całoroczny wynik.

Jakie plany ma Żabka na 2026 r.?

CAPEX grupy wyniósł w I kwartale 299 mln zł wobec 325 mln zł przed rokiem. Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA po uwzględnieniu czynszów (z wyłączeniem zobowiązań leasingowych) spadł do 1,1 z 1,6.

Żabka otworzyła w pierwszym kwartale 435 nowych sklepów w Polsce i Rumunii, co dało 12 750 placówek na koniec marca 2026 r. To z kolei oznacza ponad 11-proc. dynamikę rok do roku.

Zarząd ocenia, że Żabka jest na dobrej drodze do realizacji celu ponad 1 300 nowych sklepów w 2026 r. Na koniec 2028 r. sieć ma liczyć około 16 tys. sklepów.

– Patrząc na kolejne okresy, podtrzymujemy nasze oczekiwanie średniego do wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży porównywalnej w 2026 r. oraz w średnim terminie. Zakładamy również utrzymanie marży skorygowanej EBITDA w górnej części przedziału 12–13 proc., przy jednoczesnej stopniowej poprawie marży zysku netto w kierunku około 4,5 proc. w średnim okresie – mówi Marta Wrochna-Łastowska, dyrektor finansowa Żabki.

Ile warte są akcje Żabki?

Żabka zadebiutowała na GPW jesienią 2024 r. sprzedając akcje w IPO po cenie wynoszącej 21,5 zł. Od czasu debiutu notowania Żabki radzą sobie gorzej niż rynek. Zdaniem analityków handlowa spółka jest niedowartościowana. Jej walory wyceniają średnio na 31,8 zł, co implikuje 33-proc. przestrzeń do zwyżki.

Tymczasem rada dyrektorów Żabki podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji programu skupu akcji własnych w celu realizacji zobowiązań wynikających z długoterminowego programu motywacyjnego na lata 2025-2027. Spółka zwiększyła maksymalną kwotę na nabycie akcji z 130 mln zł do 273 mln zł. Zwiększyła również maksymalną liczbę akcji do nabycia w ramach programu z 4 200 000 do 8 600 000. Z kolei okres trwania programu został przedłużony do 30 kwietnia 2027 r.