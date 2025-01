Analitycy DM BDM widzą potencjał w akcjach Synthaverse

Podczas piątkowej sesji akcje spółki płacono na giełdzie ok, 4,68 zł. Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 4,70 zł.

Synthaverse zwiększa moce pod przyszłe zamówienia

Autorzy rekomendacji wskazują, że aktualnie spółka jest na etapie kwalifikacji urządzeń w nowym zakładzie produkcyjnym, które docelowo zwiększą moce produkcyjne grupy w zakresie produktów leczniczych Onko BCG. - W grudniu 2024 r. spółka poinformowała o dwóch dużych umowach dotyczących rejestracji i sprzedaży Onko BCG w Europie oraz Ameryce Południowej. Są to kolejne kontrakty, które pozwolą na zapełnienie nowych mocy produkcyjnych po ich uruchomieniu. Podtrzymujemy założenie, że sprzedaż leków wytworzonych w nowym zakładzie produkcyjnym ruszy w 2026 roku - wyjaśniają.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Synthaverse wchodzi na kolejne rynki Dzięki umowie dystrybucyjnej ze słowackim Biodrug producent leków zyska pełny dostęp do czterech nowych rynków – Austrii, Węgier, Czech i Słowacji.

Jednocześnie zauważają, że spółka jednak prowadzi też prace modernizacyjne w starym zakładzie, co ich zdaniem pozwoli na wcześniejszą produkcję Onko BCG we fiolkach i sprzedaż leku na nowych rynkach. - Zwracamy uwagę, że produkty sprzedawane we fiolkach są bardziej rentowne od ampułek. Ze względu na brak szczegółów dotyczących zmodernizowanej linii i terminu uruchomienia sprzedaży fiolek, nie uwzględniamy ich wpływu w najbliższych okresach – zaznaczają.

Z uwagi na opóźnienie w przetargach na dostawy szczepionek BCG dla Ministerstwa Zdrowia zakładają, że większość dostaw, podobnie jak w 2024 r., może przypaść na drugą połowę tego roku. - Oznacza to, że w I połowie 2025 r. główną rolę w tym obszarze będzie odgrywał eksport – wskazują.