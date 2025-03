Amazon z pozytywną reakcją na kumulację wsparć

Amazon w tym tygodniu z powodzeniem przetestował wsparcie w okolicach 200 dolarów. W środę kurs kontynuował odreagowanie, a to pierwsze, kluczowe potwierdzenie zmiany nastawienia inwestorów wobec handlowej platformy. Dodajmy, że w okolicach 200 dolarów możemy dostrzec więcej niż tylko poziom psychologiczny. Notowania zareagowały także na średnią 200-sesyjną, a także dołek z listopada zeszłego roku. Z otwieraniem szampanów trzeba jeszcze jednak poczekać. Sprawdzianem mobilizacji popytu będzie linia krótkoterminowego trendu spadkowego – obecnie to okolice 213 dolarów. W razie jej przebicia kolejnym oporem będzie średnia 50-sesyjna. Jeśli wspomniane opory jednak okażą się skuteczne, to na ratunek kupującym przyjdzie jeszcze linia długoterminowego trendu wzrostowego, poprowadzona od dołka ze stycznia 2022 r.