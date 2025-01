Poniżej kilka refleksji dotyczących przeszłości i przyszłości znanych wam analityków.

Czytaj więcej Firmy NewConnect dogorywa. Ale nadal można znaleźć ciekawe spółki Od czasu covidowej hossy NCIndex spadł o dwie trzecie, a obroty są śladowe. To jednak nie znaczy, że należy spisać ten rynek na straty. Stosując ostrą selekcję, możemy tam wyłowić ciekawe, atrakcyjnie wyceniane firmy. Niektóre od lat regularnie płacą dywidendę.

Czas dolara jeszcze się nie skończył?

Daniel Kostecki, CMC Markets Polska

W 2024 roku obserwowaliśmy pewną anomalię, gdzie dolar do części walut pozostawał słaby, a do innej części pozostawał mocny. Widać to było przez długi czas na podstawie kursu USD/PLN, który zbliżył się do poziomu 3,80 złotego. Z drugiej strony patrząc na indeks dolara amerykańskiego nie sposób nie zobaczyć, że przez ten rok cały koszyk walut wobec dolara kończy ze stratą. Zatem powstaje pytanie, czy w 2025 r. złoty nadal będzie się bronić przed szeroką wyprzedażą względem dolara?

Wydaje się, że może być to trudne ze względu na fakt, że Rezerwa Federalna USA może mniej ochoczo ciąć stopy procentowe niż wcześniej zakładano, co wynika z grudniowych projekcji makroekonomicznych i może to przełożyć się w rezultacie na wciąż atrakcyjne oprocentowanie USD. Z drugiej strony w Polsce może szykować się mimo wszystko obniżka stóp procentowych w pierwszym półroczu, a przynajmniej rynek może nadal pod to grać, pomimo jastrzębiego zwrotu prezesa NBP na ostatniej konferencji prasowej.

W 2025 r. niewykluczone, że złoty odda część tego, co zyskał w 2024 r., a kurs USD/PLN będzie mógł zbliżyć się w stronę 4,50 PLN. Należy także nadmienić, że w ujęciu realnym kurs złotego jest najmocniejszy od 2008 r., co nie sprzyja polskiemu eksportowi, a w sytuacji spowolnienia gospodarczego w naszej części Europy wypadałoby mieć nieco słabszą walutę. W rezultacie jest szansa, że posiadacze walut obcych w 2025 r. odetchną z ulgą, a z drugiej strony to być może będą ostatnie ferie z tak tanimi walutami zagranicznymi.