NewConnect dogorywa. Ale nadal można znaleźć ciekawe spółki

2024 r. NewConnect nie może zaliczyć do udanych. NCIndex wystartował w styczniu od poziomu 300 pkt i wydawało się, że hossa na rynku głównym pomoże też alternatywnemu. Tak się jednak nie stało. Gdy WIG w maju ustanawiał historyczny rekord, NCIndex był już poniżej 280 pkt. W kolejnych miesiącach osuwał się coraz niżej, kończąc rok w okolicach 230 pkt. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, optymistami nie są. Ich zdaniem na mocne odbicie w górę na NC w 2025 r. nie należy liczyć.

Jest w czym wybierać

O NewConnect często mówi się w kontekście firm, które nie szanują inwestorów i są na bakier z ładem korporacyjnym. Niestety w pamięci na długo zostają też przypadki skrajne (np. afera PCZ), w których doszło do ewidentnych oszustw i przestępstw wiodących akcjonariuszy lub członków władz. Natomiast rzadziej mówi się o tym, że dzięki NewConnect kilkaset firm dostało biznesową szansę. I że większość tę szansę wykorzystała. Mimo minorowych nastrojów wśród niemal 360 notowanych tam firm nadal można znaleźć ciekawe okazje inwestycyjne. Niestety, pomocą w ich znalezieniu nie mogą służyć rekomendacje analityczne, ponieważ co do zasady spółki z NewConnect nie są pokrywane przez biura maklerskie. Wyjątkiem są największe podmioty planujące przeprowadzkę na rynek główny. Na taki krok zdecydowało się już 100 spółek i zapewne w 2025 r. dołączą do nich kolejne. Przy aktualnych wycenach warunek minimalnej kapitalizacji (12 mln euro) spełnia 55 firm – wynika z naszych szacunków.

Średnia wartość spółki na NewConnect wynosi obecnie 27 mln zł, a mediana jest o ponad połowę niższa i sięga 13 mln zł. Jeśli za kryterium dużej spółki przyjmiemy kapitalizację wynoszącą minimum 100 mln zł, to takich podmiotów aktualnie jest 19. To m.in. Software Mansion, ELQ, CDA, Klepsydra, Hubtech, Aqua BB oraz Hipromine.

Lider zestawienia – Software Mansion – jest dostawcą specjalistycznych usług programistycznych. Systematycznie rozwija biznes, co jest widoczne również w jego wycenie. Zadebiutował w 2023 r. z kursem odniesienia wynoszącym 17,8 zł. Teraz sięga on 30 zł, co implikuje wycenę całej firmy 316 mln zł. Na drugim biegunie mamy firmy wyceniane na mniej niż 1 mln zł. Takie jak AerFinance, Akcept Finance czy Prime Bit Games.