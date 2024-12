Ważna próba przed WIG20. Bitcoin przebił 100 tys. USD

Rano po raz pierwszy w historii kurs bitcoina przekroczył 100 tys. dolarów. W Azji Shanghai Composite Index kończy notowania 0,1% na minusie, natomiast Nikkei idzie w górę o 0,3%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą delikatnie zniżkują.

WIG na linii trendu spadkowego – przełom czy pułapka?

Piotr Neidek, BM mBanku

Bitcoin przełamał barierę 100000$ – dzisiaj stało się coś, co jeszcze we wrześniu wydawało się być mało realne. Wprawdzie nie ma to przełożenia na azjatyckie rynki akcyjne, ale pokazuje, że kapitał wciąż lubi ryzykowne aktywa. Dzisiaj inwestorzy z Chin sceptycznie podchodzą do rodzimych spółek. W Szanghaju indeksy oscylują wokół wczorajszego zamknięcia. Natomiast w Hong Kongu znów widać czerwień. Hang Seng Index (-1.2%) jest obecnie najsłabszym wskaźnikiem giełdowym w tamtej części rynków finansowych. W Tokio znów hamuje impet wzrostów, a w Seulu czy Bombaju niedźwiedzie nie pozwalają na mocniejszą kontrę popytu. Honor byków ratują historyczne maksima giełdy w Singapurze.

Wczoraj małe spółki z Deutsche Boerse pokazały się z najlepszej strony. sDAX zyskał +1.7% i wygląda na to, że maluchy mają ochotę na więcej. Wyzwaniem dla indeksu są październikowe maksima, jednakże do historycznych szczytów brakuje aż 4000 punktów. Aby potwierdzić to, co od dawna robi DAX, benchmark reprezentujący trzecią linię musiałby zyskać prawie 30%. Wydaje się to mało realne, ale nie niemożliwe. W USA druga i trzecia linia podniosła się i zaczęła odrabiać straty względem największych tuzów. To samo może spotkać niemieckie spółki, o ile tylko na lokalnym podbiciu się nie skończy. Od czerwca rozpoczęła się kolejna fala wyprzedaży maluchów, ale podaży nie udało się przebić przez strefę 13k. Fakt ten wykorzystały byki i zabrały się za podnoszenie trzeciej linii Deutsche Boerse.

Nowe szczyty na Wall Street stały się codziennością. Na rynku kryptowalut przeważają kupujący, nastroje wciąż sprzyjają wzrostom, a wskaźnik Fear & Greed Index bliski jest powrotu do strefy neutralności. Brakuje także wyprzedania, które mogłoby ostrzec inwestorów przed ewentualnym punktem zwrotnym na rynku. S&P500 oddala się od psychologicznego poziomu 6000 punktów a kolejnych poziomów oporu brak na wykresie. Podróż w nieznane trwa dalej, a wsparcia pozostają utrzymane.

W tym tygodniu minie miesiąc od wyborów prezydenckich w USA. Rynek pozostaje na szczytach a na rynku obligacji wygasła presja związana ze wzrostem rentowności dziesięcioletnich papierów. Od zakończenia inwersji minęły już trzy miesiące. Dla zbilansowania optymizmu panującego pośród akcjonariuszy, należałoby przypomnieć o sytuacji z 2000 r. czy 2007 r. Rynek byka miał się wówczas ku końcowi, jednakże na różnych etapach cyklu były akcje i obligacje.