Polskie indeksy skierowane na południe. Nasdaq już o krok od rekordu

KOSPI odreagowuje wczorajsze spadki. W Seulu udało się obronić październikowe minima i byki stanęły przed szansą na wybicie się górą z kilkutygodniowego marazmu. Od miesięcy jednak szczyty są coraz niższe a to generuje obawy, czy popyt ma wystarczająco dużo sił na dalszą walkę. Inaczej jest w Tokio. Kilka minut przed godziną 6:00 Nikkei225 tracił -0.6% ponownie oddalając się od psychologicznej strefy 40k. Pozytywne nastroje panują na chińskich parkietach. W Szanghaju oraz Hong Kongu dominuje zieleń. Wprawdzie do październikowych szczytów daleka droga, ale walka o tygodniowe maksima została rozpoczęta.

W Londynie wciąż bez kluczowego przełomu. FTSE250 konsoliduje się wewnątrz trójkąta a FTSE100 kontynuuje odpoczynek w ramach prostokąta. Opory pozostają utrzymane, podobnie jak wsparcia. Trwa wyczekiwanie na impuls do wejścia w wertykalną falę. W Paryżu ciąg dalszy marazmu pod oporem. W Mediolanie zaatakowały niedźwiedzie. Natomiast na Deutsche Boerse powiało niepewnością. Małe i średnie spółki początkowo traciły na wartości, ale pod koniec dnia udało się odrobić większość strat. Pod kreską wylądował DAX, jednakże skala spadków (-0.2%) nie poprawiła pozycji niedźwiedzi. Udało im się zdobyć jednak mały punkt. Mianowicie we wtorek indeks naruszył lokalne wsparcie 19392. Ten mało znaczący sygnał może ujść uwadze inwestorów, ale dla zwolenników grania krótkich pozycji jest to istotna wskazówka.

DJIA zakończył dzień na neutralnych poziomach. Spadki wyhamował DJTA a tym samym prowadzona jest dalsza obrona przy górnym ograniczeniu wielomiesięcznej konsolidacji. Z minimalną stratą dwóch oczek zakończył sesję indeks szerokiego rynku S&P500. W odwrocie pozostaje Russell2000. Druga i trzecia linia Wall Street od dawna nie potwierdza dokonań największych spółek. Inwestorzy przyzwyczaili się już do takiej sytuacji. W 2019 r. podobne zjawisko zakończyło się wygraną niedźwiedzi.

Obecnie cała uwaga skupiona jest na rynku spółek technologicznych. Nasdaq Composite poprawił październikowe maksima i zbliżył się do historycznego szczytu. Najwyższym do tej pory odnotowanym poziomem przez ww. benchmark jest pułap 18671 punktów. Oznacza to, że do pobicia rekordu zabrakło wczoraj mniej niż 100 oczek. Nadal jednak indeks przebywa wewnątrz trójkąta, ale miejsca praktycznie już więcej w nim nie ma. Zbliża się zatem moment wybicia a także moment prawdy. Od dawna inwestorzy zadają sobie pytanie, czy Nasdaq Composite rośnie w ramach korekty płaskiej czy też znajduje się w nowym impulsie hossy.

MSCI Poland ma za sobą kolejny dzień przeceny. Skala spadków za ten miesiąc przekroczyła już 7%. Temat formacji diamentu staje się coraz bardziej istotny. Wczoraj po zamknięciu sesji na GPW, kontynuowana była wyprzedaż złotego. Słabość polskiej waluty już od dłuższego czasu wskazuje na odwracanie się zagranicy od polskich akcji. Może to być jedynie chwilowe zjawisko, ale zaczęło się nasilać. Dolar przekroczył próg 4.00zł. Natomiast euro kolejną sesję z rzędu utrzymuje się powyżej ruchomego oporu. We wrześniu przebicie się przez średnią dwustusesyjną poprzedziło wyprzedaż polskiej waluty a wraz z nią akcji notowanych nad Wisłą.

We wtorek sWIG80 oraz mWIG40 wyraźnie traciły na wartości. Indeks średnich spółek zamknął się najniżej od września. Niedźwiedzie zaakcentowały swoją obecność także pośród największych spółek. Wprawdzie nie wszystkie traciły na wartości, ale przecena banków pociągnęła WIG20 na południe. Indeks wybił się dołem z trójkąta. Podręcznikowo zasięg spadków wskazuje na lukę hossy sprzed roku. Najwięcej niepokoju budzi podażowy sygnał powstały na wykresie WIGu. Benchmark wyszedł dołem z kanału wzrostowego. Wg geometrii niedźwiedzie otworzyły sobie furtkę w kierunku 68k. I bez powrotu nad 84k mają one przewagę na GPW.