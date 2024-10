Remisowa sesja w Warszawie, tąpnięcie w Hongkongu

sWIG80 łamie wsparcie

Piotr Neidek, BM mBanku

Wtorek na azjatyckich rynkach nie należy do spokojnych. Zmienność chińskiego wskaźnika giełdowego Hang Seng Index osiągnęła skrajną wartość 10%. Do wsparcia wyznaczonego przez podstawę zeszłotygodniowej, białej świeczki, zabrakło około 130 punktów. Tak mocne tąpnięcie jak dzisiaj to efekt realizacji zysków z ostatnich tygodni. W Szanghaju byki próbowały przebić się przez szczyty z 2021 r. Niewiele zabrakło, a kontra popytu zakończyłaby się sukcesem. Jednakże presja na realizację zysków z ostatnich dni okazała się mocniejsza od walki o wyższe poziomy.

Wraz z eksplozją zmienności na chińskich parkietach, rykoszetem dostało się miedzi. Kwadrans po godzinie 6:00 kontrakty copper future tracą -2%. Pod kreską są także notowania derywatów na niemiecki indeks. DAX future zbliża się do 19000 punktów. Poziom ten nie jest jednak istotny dla samego indeksu. Na rynku kasowym ważniejszym poziomem obrony jest 18.9k. Wyzwaniem dla niedźwiedzi jest zepchnięcie tygodniowej ceny zamknięcia poniżej ww. wsparcie. Jak na razie zadanie to nie jest wykonane, ale formacja harami obecna na tygodniach, ostrzega o możliwej kontrze podaży.

Russell2000 reprezentujący drugą linię Wall Street, wciąż nie ma sił aby wrócić do trendu wzrostowego. Odpadnięcie od oporu 2300 punktów pozbawiło chęci do dalszej zwyżki. Od tygodni panuje marazm pośród średnich i małych spółek. To generuje obawy, że baribale spróbują ugrać dla siebie coś więcej, niż tylko blokowanie dalszych wzrostów. W poniedziałek DJIA stracił -0.9%, jednakże indeks wciąż przebywa w szczytowej strefie. Technicznie niewiele się zmieniło. Spadająca gwiazda blokuje dalsze wzrosty, a wskaźnik RSI nie potwierdza ostatnich szczytów. A wszystko to powyżej lokalnych poziomów wsparcia.

Po wczorajszych spadkach S&P500(-1%) niedźwiedzie mają pretekst do zwiększania swojej aktywności. Poniedziałkowy odczyt RSI okazał się najniższy od kilkunastu sesji. Przełamane zostało lokalne wsparcie. Podręcznikowo impet słabnie a to jest negatywny sygnał dla rynku. Z kontynuacją zwyżki problem ma także Nasdaq Composite. Indeks znajduje się na podobnych poziomach co 3-4 miesiące temu. Dodatkowo formuje się klin wzrostowy. Jak na razie za wcześnie jest na to, aby byki ewakuowały się z rynku. Niemniej jednak zachęt do dalszych wzrostów nie widać.

WIG20 zakończył sesję na neutralnych poziomach. W ciągu dnia naruszone zostało lokalne wsparcie, ale finisz wypadł na tej samej wysokości, co piątkowe zamknięcie 2291.5 punktów. Kilkanaście oczek stracił WIG, ale poniedziałkowe zamknięcie ma charakter neutralny. Problemem dla byków pozostaje wzrostowa trójka z poprzedniego miesiąca ostrzegająca, że zwyżka miała jedynie charakter korekcyjny. A kolejną strukturą ma prawo być spadkowa fala, dla której wyzwaniem są sierpniowo-wrześniowe minima.