Środa minęła na Wall Street w neutralnych nastrojach. Na rynku długu postępuje stabilizacja. Na wartości traci eurodolar, ale na poziomach co obecnie, cross ten znajdował się już wielokrotnie. Druga i trzecia linia amerykańskiego parkietu wciąż nie wykazuje chęci do wzrostów. Russell 2000 zablokowany został w strefie 2200 – 2300 punktów a końca konsolidacji nie widać. Trend horyzontalny kontynuuje DJTA. Wczoraj niedźwiedzie ponownie zniweczyły próbę wydostania się benchmarku z długoterminowej konsolidacji. Na wysokości rocznych szczytów, indeks transportowy wykonał zwrot o 180 stopni. We środę doszło do dalszej wyprzedaży akcji a spory wpływ na spadki indeksu miały spółki z sektora lotniczego.

Dobrą passę kontynuuje DJUA. Spółki z sektora użyteczności publicznej nadal są cenione przez inwestorów. Wczorajszy finisz wypadł w strefie historycznych maksimów. Do szczytu z 2022 r. brakuje już tylko kilkunastu oczek. Nad kreską zameldował się DJIA, jednakże zwyżka o 0,1% to wciąż za mało, aby rozprawić się ze spadającą gwiazdą z końca ubiegłego tygodnia. Przełomu nie widać na wykresie Nasdaq Composite. We środę udało się zatrzymać lokalną korektę, ale temat średnioterminowego trójkąta pozostaje aktualny. Od sierpnia trwa konsolidacja, która ma prawo okazać się bazą pod wertykalną falę. Jak na razie formacja ta przybrała postać klina, a to nie napawa optymizmem.

Pośród warszawskich indeksów, wczoraj jedynie WIG zdołał zamknąć się powyżej średniej dwustusesyjnej. Środa przyniosła spadki indeksu małych oraz średnich spółek. sWIG80 wprawdzie wybronił się przed finiszem poniżej 24000 punktów, ale zamknięcie okazało się niższe niż ruchome wsparcie. Jest to już kolejna sesja w ostatnich tygodniach, w której niedźwiedzie nie pozwalają na mocniejsze wzrosty. Podobnie jest z benchmarkiem mWIG40. Ostatnia zwyżka do 6292 pkt została wykonana w układzie trójfalowym a to generuje ryzyko, że była to jedynie korekta wzrostowa.

Ku takim samym wnioskom skłania lokalna analiza wykresu WIG. Z wrześniowego denka indeks podniósł się w ramach zygzaka. Podręcznikowo kiedy coś rośnie w układzie a-b-c, to zazwyczaj jest to tylko korekta wzrostowa. Jedną z możliwych koncepcji jest ta, która zakłada formowanie się trójkąta. Od lipcowego szczytu WIG zbudował dwa wyższe denka i dwa niższe szczyty. A wszystko to na wysokości klasycznych linii trendu. Co to może oznaczać? Wciąż trwa kumulowanie energii potrzebnej do wyprowadzenia wertykalnej fali.

Trochę spokoju

Adam Anioł, BM BNP Paribas BP

Środa przyniosła relatywnie spokojną sesję, mimo napięć na Bliskim Wschodzie. Brak ważniejszych danych makroekonomicznych przełożył się na wyczekiwanie na ewentualne działania odwetowe Izraela jak również na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą nakierować Fed na dalsze działania. Tym samym główne indeksy kończyły dzień w okolicach wtorkowego zamknięcia. Z kolei handel na giełdzie w Hongkongu przełożył się na dalsze wzrosty tamtejszego indeksu (+6,20%) na bazie zapowiedzianego w zeszłym tygodniu stymulusu chińskiej gospodarki. Krajowe indeksy wpisywały się w zachowanie głównych giełd. WIG20 zyskał symboliczne 0,08%. Nieco słabiej zachowywał się segment średnich i mniejszych spółek.