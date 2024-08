Poranne notowania kontraktów na S&P 500 wskazują na odradzający się popyt, czy też zanikającą podaż. Wczoraj indeks szerokiego rynku stracił 3% i była to najsłabsza sesja w tym roku. Jednocześnie benchmark finiszował powyżej otwarcia, co jest ewenementem w takich momentach. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza ciężko jest znaleźć analogię do wczorajszych wydarzeń. Jest wysoce prawdopodobne, że nie zdarzyło się jeszcze tak, aby S&P 500 tracił w jeden dzień 3% i kończył sesję powyżej otwarcia. Co to może oznaczać? Z podręcznikowego punktu widzenia pisany jest kolejny rozdział analizy technicznej. To, co w poniedziałek mogli zaobserwować inwestorzy, ma prawo okazać się jedynie chwilową aberracją. Jednakże jeżeli do piątku luka bessy nie zostanie domknięta, wówczas pojawi się spory problem dla byków.

Do ciekawego miejsca na wykresie dotarł Nasdaq Composite. Po dziesięciu miesiącach i pierwszy raz w tym roku, testowana jest średnia dwustusesyjna. Ta ruchom granica wspiera rynek byka od stycznia 2023 r. Wówczas pojawił się sygnał zachęcający do zbudowania fali hossy. Teraz niedźwiedzie stanęły przed szansą dla siebie. Jak na razie jest 1:0 dla zwolenników wzrostów. Obrona dwusetki to pretekst do zwyżki. Inną kwestią jest już to, jak popyt to wykorzysta. Brak pozytywnej reakcji na test ruchomego wsparcia mogłoby okazać się pretekstem do mocniejszej wyprzedaży akcji na rynku NASDAQ.

MSCI Poland przerwał wczoraj ruchome wsparcie. Średnia dwustusesyjna nie wytrzymała naporu podaży. Z podręcznikowego punktu widzenia jest to sygnał sprzedaży. Jednakże jak pokazują doświadczenia z października ubiegłego roku, naruszenie ww. granicy przez MSCI Poland nie jest z automatu traktowane jako koniec wzrostów. Tym bardziej, że wczoraj udało się obronić marcową podłogę. Zachowanie się złotego w ostatnich dniach także generuje optymistyczne wskazania w krótkim terminie. Jednakże czasu na neutralizację podażowych sygnałów wygenerowanych przez MSCI Poland nie ma zbyt dużo.

Wczoraj na szerokim rynku pojawiło się mnóstwo czerwieni. sWIG80 wystartował z luką bessy niewidzianą od dekady. Indeks dotarł jednak do ruchomego wsparcia widocznego „na tygodniach”. Odczyt dziennego wskaźnika RSI wskazuje na skrajne wyprzedanie. Ostatni raz indykator ten zszedł poniżej poziom 17 punktów w marcu 2020 r. Wówczas sWIG80 ubił denko i niżej na zamknięcie dnia już nie było.

Interesująco na kreskach wygląda WIG20. Poniedziałkowej przecenie o 3,1% towarzyszył młotek z białym korpusem. Ta formacja posiada optymistyczny wydźwięk.