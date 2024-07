GPW ponownie słabsza od otoczenia. Negatywne reakcje na raporty Tesli i Alphabetu

Nowe kilkumiesięczne minima w Szanghaju, czerwień w Hong Kongu oraz Seulu, dalsza wyprzedaż akcji w Tokio oraz szukanie dna przez miedź – z tym witają się od rana europejscy gracze. O godzinie 6:00 ciężko jest znaleźć takie miejsce w Azji, gdzie niedźwiedzie nie miałyby większości. Awersję do ryzyka widać także w notowaniach na niemiecki indeks. DAX future traci obecnie -0.5% i ponownie zachodzi ryzyko utworzenia niższego szczytu. Wczorajsza próba przebicia 18.8k okazała się nieudolna. To może zostać potraktowane jako pretekst do spadków.

DAX na chwilę uciekł od linii szyi. Nadal jednak jest ona na wyciągnięcie łapy akcyjnych niedźwiedzi. Ich obecność wciąż widać w drugiej linii niemieckiego parkietu. Wtorkowe zamknięcie mDAX odbyło się tuż powyżej styczniowej podłogi i było jednym z najniższych w tym roku. Przy obecnej przewadze podaży nie można wykluczyć, że wkrótce ponownie dojdzie do pogłębienia spadków. W długim terminie na uwagę zasługuje trójkąt symetryczny. Obecnie testowane jest jego dolne ograniczenie. Na początku lipca udało się wybronić przed jego przełamaniem. Pytanie, czy i tym razem bykom starczy sił na obronę.

Odrabianie strat przez DJIA odbywa się w nieco nieudolny sposób. Po poniedziałkowym podbiciu o +0.3%, wczorajsza zniżka -0.1% uzmysławia, że w ubiegłym tygodniu mogła mieć jedynie pułapka hossy. Spadająca gwiazda ze swoim długim cieniem straszy jankeskich inwestorów. Wydźwięk formacji jest mocno negatywny i to nie tylko w krótkim terminie. Podobnie jest z Nasdaq Composite. Wtorkowa sesja początkowo była zdominowana przez popyt. Jednakże z każdą kolejną godziną handlu impet wzrostów malał. Finalnie zamknięcie wypadło tuż nad otwarciem. Nie udało się powrócić nad linię trendu wzrostowego, która w piątek została przełamana.

Jakie wydarzenia na wykresach mogłyby poprawić sytuację techniczną ww. indeksów? DJIA od góry ma spory cień, zatem podręcznikowo jego maksimum wyznacza opór. Znajduje się on dosyć wysoko bo aż na wysokości 41376 punktów. Natomiast Nasdaq w tym tygodniu wyzwanie ma na poziomie 18641 pkt. Jeżeli byki myślą o dalszych wzrostach, do wybicia są ww. opory. A na chwilę obecną sygnały płynące z wykresów są negatywne.

Jedna kontra podaży i sWIG80 ponownie wylądował na niskich poziomach. W jeden dzień niedźwiedzie zabrały to, co przez trzy dni wypracowały akcyjne byki. Nie można wykluczyć, że wczoraj ubite zostało lokalne denko. Jednakże momentum nie sprzyja dalszym wzrostom. Podobnie jak i formacje świecowe obecne na wykresie tygodniowym. W podobnej sytuacji jest mWIG40. Wprawdzie we wtorek nie udało się pokonać lipcowego denka, ale finisz wypadł na najniższych poziomach od kwietnia. Zasięg wg wyłamanego kanału wciąż wskazuje na okolice 6000 punktów.