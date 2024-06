Kolejne rekordy na Wall Street. Giełda ma nową królową

WIG20 wciąż z sygnałami do kontynuacji odbicia

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Początek wczorajszej sesji na GPW przebiegał w pozytywnych nastrojach, co było kontynuacją odbicia z poniedziałku i wpisywało się w kolejne historyczne maksima na Wall Street oraz zatrzymanie spadków na rynkach europejskich. Kupującym nie przeszkodziły nieco gorszy od oczekiwań indeks koniunktury niemieckiego instytutu Zew (47,5 pkt vs 50,0 pkt. konsensus). Obraz sesji zepsuty został w ostatniej godzinie, kiedy WIG20 zszedł pod kreskę i zakończył dzień 0,15% spadkiem. Wpływu na takie zachowanie inwestorów można by się doszukiwać w początkowych spadkach notowań za oceanem, gdzie po lekko pozytywnym otwarciu indeksu cofnęły się do poziomów z poniedziałkowego zamknięcia. Była to reakcja na gorsze od oczekiwań dane o majowej sprzedaży detalicznej w USA, która wzrosła o 0,1% m/m przy oczekiwaniach rzędu 0,2% m/m. Przeważyło to lepsze od prognoz dane o produkcji przemysłowej, która w maju zwiększyła się o 0,9% m/m względem +0,3% m/m oczekiwań.

Jeżeli chodzi o krajowe blue chipy, to w trakcie wczorajszej sesji obserwowaliśmy kontynuację odbicia sektora bankowego, który wykazywał relatywną słabość w ostatnim miesiącu. Po drugiej stronie rynku wyraźniejszą wyprzedaż zanotowały akcje spółek konsumenckich i telekomunikacyjnych oraz JSW. Z drugiej strony pomimo opisanych spadków WIG20 pod koniec sesji, lepiej poradziły sobie indeksy średnich i mniejszych spółek, umocnieniu uległ także kurs złotego, co z drugiej strony daje pozytywne sygnały odnośnie możliwości kontynuacji odbicia na WIG20 po obronie poziomu 2 400 pkt.

Przy pustym kalendarium makroekonomicznym nie spodziewamy się dziś większej zmienności na rynkach. Dopiero w kolejnych dniach poznamy istotniejsze dane – w czwartek z Polski (wynagrodzenia, PPI, produkcja przemysłowa), a w piątek podane zostaną wstępne odczyty indeksów PMI dla największych światowych gospodarek. Ponadto w czwartek swoje posiedzenie odbędzie Bank Anglii, jednak nie spodziewamy się zmian w polityce monetarnej tej instytucji. W nieco dłuższym ujęciu niepewność na rynkach może pozostawać przynajmniej do pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji (30 czerwca), jednak oceniając po skali wyprzedaży tamtejszych akcji oraz obligacji, przynajmniej częściowo ryzyko zmiany władzy zostało już wycenione.

Jak to zbyt duża dawka optymizmu popsuła wtorkową sesję

Piotr Neidek, BM mBanku

Po wtorkowym wyhamowaniu spadków w Paryżu, środa przyniosła kolejne ocieplenie nastrojów. CAC40 zyskał +0.8% a miejsca do zwyżki nadal jest trochę. Indeks powoli oddala się od średnioterminowego wsparcia wyznaczonego przez kwietniowe szczyty sprzed roku. We Frankfurcie także zagościła zieleń. DAX oddala się od dolnego ograniczenia kanału, jaki właśnie może się klarować na wykresie. Formację harami zaliczył mDAX, co daje szansę na zmianę trendu spadkowego.