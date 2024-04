Coraz wyraźniejsza korekta m.in. we Frankfurcie

Fala zakupów na technologii, obniżki w Europie w czerwcu

Kamil Cisowski, DI Xelion

Zgodnie z naszymi obawami, czwartkowa sesja, mimo neutralnego otwarcia, okazała się w Europie spadkowa. W okolicach posiedzenia EBC euro zaczęło się umacniać, ale ruch odwrócił się bardzo szybko, w efekcie czego zobaczyliśmy pierwszy od jakiegoś czasu test 1,07 na EURUSD. C. Lagarde powiedziała m.in. że są członkowie Rady, którzy już są gotowi do obniżek stóp, wzmocniła narrację o czerwcu jako starcie cyklu (zaznaczając jednak, że ścieżka nie jest założona z góry) i zasugerowała, że decyzje nie będą bardzo zdeterminowane chwilowymi wahaniami inflacji, zaznaczając, że EBC oczekuje, iż będzie ona fluktuować do końca tego roku i dopiero w przyszłym osiągnie cel. Ani to łagodne stanowisko, ani dane PPI z amerykańskiego rynku nie wystarczyły, by wygenerować jakikolwiek ruch w górę. W drugiej połowie sesji zobaczyliśmy drugą falę przeceny, dopiero w samej końcówce dnia doszło do lekkiego odbicia. Główne indeksy traciły od 0,27% (CAC40) do 1,16% (IBEX).

WIG20 spadł o 1,28%, mWIG40 o 1,05%, a sWIG80 o 0,23%. Bardzo silnie korygowały się banki, wiedziony przez PKO (-2,90%) i Pekao (-2,89%) sektor stracił koszykowo 2,78%. 7,86% traciło JSW po doniesieniach o spadku produkcji węgla w 1Q2024 o 7,3% r/r i informacjach, że w kopalni Budryk może dojść do zmniejszenia produkcji o ok. 400 tys. ton. 2,17% tracił Orlen, podczas gdy coraz więcej miejsca w mediach zajmuje temat odpisów na 1,6 mld zł w wyniku podejrzanych transakcji szwajcarskiej spółki-córki.

Wzrost inflacji PPI o 0,2% m/m (prognozy: 0,3% m/m) wystarczył, by rynek amerykański odrobił większość środowych strat i to pomimo, że korekta wzrostów rentowności na rynku długu była bardzo ograniczona. S&P500 wzrosło o 0,74%, a NASDAQ aż o 1,68% - takiej dysproporcji nie widzieliśmy od dawna. Przeszło czteroprocentowe wzrosty notowały Broadcom, Apple i nVIDIA, dwuprocentowe Alphabet i AMD, niewiele mniejsze Amazon i Tesla – u progu sezonu wynikowego wiara w dobre raporty liderów setora technologicznego wydaje się silna. Bloomberg wylicza, że o ile wzrost zysków dla całego S&P500 wyniesie w 1Q2024 3,8% r/r (wg FactSet oczekiwania są nawet nieco niższe), dla Magnificent 7 będzie on dokładnie 10-krotnie wyższy. Na dysproporcje między indeksami wpływała też słabsza kondycja banków - 5,25% tracił Morgan Stanley po doniesieniach, że SEC przyjrzy się, czy spółka podejmowała wystarczające działania, by zapobiegać praniu brudnych pieniędzy przez najzamożniejszych klientów.

W godzinach porannych silnie spada Hang Seng, na minusie jest większość giełd azjatyckich, rośnie tylko Nikkei. Notowania kontraktów na amerykańskie indeksy są neutralne, tych na europejskie sugerują pozytywne otwarcie w Europie po wczorajszym doskonałym zamknięciu Wall Street. Na dalszy przebieg dnia wpływ będą miały wyniki amerykańskich banków – sezon wynikowy otworzą dziś Citigroup, JP Morgan i Well’s Fargo, poznamy też raport Uniwersytetu Michigan. Interesującym aspektem sesji będzie, czy z uwagi na weekendowe ryzyko geopolityczne (perspektywę ataku Iranu lub jego sojuszników na Izrael) nie zobaczymy dziś presji podażowej w dalszej części dnia. Wprawdzie trudno obecnie mówić, że nowe rekordy kruszców sugerują obawy w tym zakresie – złoto i srebro rosną ostatnio właściwie w każdych okolicznościach – ale po wczorajszej przecenie odbija też ropa.

EBC wsparł byki tylko na chwilę

Arkadiusz Banaś, BM Alior Banku