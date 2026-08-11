Naszego gościa pytamy m.in.:

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Czy po rekordach XTB jest jeszcze przestrzeń do wzrostów?

Które spółki mogą pozytywnie zaskoczyć wynikami?

Gdzie analityk widzi największe ryzyka?

Jakie perspektywy są przed branżą budowlaną?

Czy deweloperzy dowiozą wyniki?

Konsument na dobre odżył? Na które spółki zwrócić szczególną uwagę?

Co z branżą gier? Których spółek lepiej unikać?

Jakie perspektywy mają spółki energetyczne?

Na program zaprasza Przemysław Tychmanowicz.