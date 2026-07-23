Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniła się rekomendacja dla Auto Partnera.

Ile warte są akcje według BM mBanku.

Jaki był II kwartał.

Czy otoczenie rynkowe sprzyja firmie.

Notowania spółki Auto Partner podczas czwartkowej sesji zyskują na wartości. Przed południem za akcję trzeba zapłacić 26,5 zł po wzroście o ponad 2 proc. Kurs rośnie od kwietnia (wtedy za walor płacono mniej niż 20 zł). Paliwem dla dalszych wzrostów jest najnowsza rekomendacja BM mBanku.

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„Auto Partner jest obecnie notowany na poziomie ok. 12,5 P/E'26, co oznacza około 9-proc. dyskonto do spółek porównywalnych. W kontekście poprawy momentum wynikowego uważamy ten poziom za atrakcyjny” – czytamy w raporcie.

Ile warte są akcje spółki Auto Partner

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 23 lipca, podwyższyli rekomendację dla Auto Partnera do „kupuj” z „trzymaj”, wyznaczając cenę docelową akcji na poziomie 30 zł. To implikuje prawie 14-proc. przestrzeń do zwyżki względem obecnego kursu. Analitycy oczekują, że zakończenie okresu deflacji cen części oraz osłabienie złotego względem euro pozwolą Auto Partnerowi utrzymać wyraźną odbudowę marży brutto w kolejnych kwartałach.

Po wynikach za I kwartał, w których EBITDA wzrosła rok do roku o 47 proc. do 105 mln zł (około 32 proc. powyżej konsensusu), analitycy prognozują za II kwartał wynik EBITDA w wysokości 125 mln zł, co oznaczałoby 29-proc. zwyżkę rok do roku. Natomiast BM mBanku obniżyło prognozę przychodów na cały 2026 r. o około 2 proc., jednocześnie podnosząc prognozę EBITDA o 9 proc., ponieważ wyższa marża brutto z nawiązką kompensuje słabszą dynamikę sprzedaży.

Jakie jest otoczenie rynkowe?

Eksperci podkreślają, że otoczenie rynkowe wreszcie zaczyna sprzyjać spółce. Widzą dwa istotne czynniki poprawiające krótkoterminowe przesłanki inwestycyjne. Po pierwsze, niedawne osłabienie złotego względem euro powinno pozytywnie wpływać na marżę brutto począwszy od II kwartału 2026 r. Po drugie, według danych Motofocus w II kwartale odnotowano inflację cen części na poziomie 1,5 proc. kwartał do kwartału w Polsce, co implikuje już lekko dodatnią dynamikę rok do roku.

„Uważamy zatem, że okres deflacji, który przez ostatnie kwartały ciążył dynamice sprzedaży całego sektora, dobiegł końca. Powrót inflacji cenowej powinien stanowić dodatkowe wsparcie dla dynamiki przychodów i marż w kolejnych kwartałach” – czytamy w raporcie. Został przygotowany w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego. Autorem jest Janusz Pięta. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 23 lipca o godzinie 8:35.