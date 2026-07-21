Choć zdecydowana większość Polaków uważa zdrowie finansowe za ważne, to wielu z nas wciąż nie czuje się bezpiecznie finansowo i potrzebuje większej wiedzy w zakresie zarządzania własnymi pieniędzmi. Czy wiemy, ile wydajemy każdego miesiąca? Czy posiadamy finansową poduszkę bezpieczeństwa? I dlaczego zdrowie finansowe nie ma nic wspólnego z wysokością naszych zarobków? Barbara Stęchły, wiceprezes Fundacji EFPA Polska opowie w Parkiet TV o tym, jak budować dobre nawyki finansowe, dlaczego edukacja finansowa jest dziś tak potrzebna oraz w jaki sposób profilaktyka finansowa może poprawić jakość naszego życia. Porozmawiamy również o kondycji finansowej Polaków, najczęściej popełnianych błędach oraz bezpłatnych narzędziach wspierających budowanie dobrostanu finansowego.

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