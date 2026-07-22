Z tego artykułu dowiesz się: Które kraje i miasta zdominowały globalną mapę technologii finansowych.

Jaki segment rynku fintech niezmiennie dominuje i które branże dynamicznie zyskują na znaczeniu.

W jaki sposób sztuczna inteligencja rewolucjonizuje kluczowe obszary, od oceny ryzyka po zarządzanie majątkiem.

Dlaczego na liście światowych liderów debiutuje nowa kategoria i co to oznacza dla całej branży.

Rynek fintech wygenerował 650 mld dol. przychodów w 2025 r., co stanowi wzrost o 21 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, według raportu McKinsey „The next age of fintech”. To znacznie przewyższa 6-proc. roczny wzrost obserwowany na 15-bilionowym rynku usług finansowych.

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W 2025 r. notowania giełdowe również wykazały wczesne oznaki ożywienia, z 31 znaczącymi debiutami giełdowymi fintechów, jak wynika z raportu. Skumulowana kapitalizacja rynkowa notowanych na giełdzie fintechów wynosi obecnie 850 mld dol.

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Spośród 500 firm 115 świadczy usługi płatnicze

CNBC i Statista opublikowały listę 500 największych firm fintech na świecie. Obejmuje ona firmy różnej wielkości z ośmiu różnych segmentów rynku.

Firmy z branży płatniczej ponownie zdominowały listę, 115 fintechów stanowi jej 23 proc.

Na drugim miejscu znalazły się technologie zarządzania majątkiem, utrzymując się na tym samym poziomie, z 75 firmami reprezentującymi 15 proc. listy. Fintech dla przedsiębiorstw i finansowanie alternatywne zajęły ex aequo trzecie miejsce, z 12 proc. udziałem każde.

Regtech, nowy na tegorocznej liście, był najmniejszym segmentem obok aktywów cyfrowych. Odzwierciedla to fakt, że regtech wciąż wyłania się jako odrębna kategoria, pomimo rosnącego nacisku na zgodność z przepisami, w miarę dojrzewania fintechu i wprowadzania nowych zagrożeń przez sztuczną inteligencję.

· Finansowanie alternatywne

Firmy oferujące finansowanie alternatywne oferują cyfrowe finansowanie i niezależne pożyczki konsumentom i firmom spoza tradycyjnych banków.

Aktywność kredytowa wykracza poza kredyt konsumencki, obejmując kapitał obrotowy, pożyczki zintegrowane, finansowanie MŚP i finansowanie oparte na przychodach. Firmy z siedzibą w szybko rozwijających się gospodarkach, takich jak Indie, były mocno reprezentowane na liście, co sugeruje dojrzewanie krajobrazu finansowego. Dzięki sztucznej inteligencji finansowanie alternatywne charakteryzuje się również szybszą oceną ryzyka, analizą przepływów pieniężnych, kontrolą oszustw i oceną ryzyka, co pomogło branży w rozwoju. Na liście tego segmentu znalazło się 60 firm.

· Cyfrowe aktywa

Firmy z branży aktywów cyfrowych obejmują te, które usprawniają i umożliwiają korzystanie z aplikacji i aktywów cyfrowych opartych na technologii blockchain, a nie samych tokenów czy protokołów.

Tempo rozwoju aktywów cyfrowych wahało się, ale firmy budujące infrastrukturę bazową lub usługi dla tego segmentu nadal budziły zainteresowanie. Na przykład firmy, które tworzą, emitują i zarządzają tokenami cyfrowymi dla innych firm, mają dobrą pozycję na tegorocznej liście.

Ta infrastruktura kryptograficzna, taka jak blockchain, jest również wykorzystywana w rzeczywistych zastosowaniach biznesowych, w miarę jak sektor aktywów cyfrowych staje się instytucjonalizowany.

W tym segmencie znalazło się 40 firm.

· Fintechy korporacyjne

Segment ten (60 firm) obejmuje firmy obsługujące instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, takie jak finanse wbudowane, bankowość otwarta i automatyzacja związana z finansami. Stanowi kluczowy element dzisiejszego funkcjonowania usług finansowych.

· Ubezpieczenia

Firmy z branży Insurtech (55) opracowują lub dostarczają technologie, których celem jest zrewolucjonizowanie branży ubezpieczeniowej. Segment ten rozwinął się z marek zorientowanych na konsumenta w marki oferujące ocenę ryzyka, obsługę roszczeń, narzędzia brokerskie, wbudowane ubezpieczenia i analizę ryzyka, z których wiele jest obecnie wspieranych przez sztuczną inteligencję.

· Nowa bankowość

Neobanki (55) są definiowane jako instytucje finansowe działające wyłącznie cyfrowo, ale rozwinęły się w coś znacznie więcej niż niszowe firmy oferujące wyłącznie karty przedpłacone. Obecnie wiele z nich działa jako kompleksowe platformy – albo poprzez niezależne licencje bankowe, albo poprzez strategiczne banki partnerskie – oferując wszystko, od budżetowania i oszczędzania, po pożyczki i inwestycje.

· Płatności

Firmy płatnicze (115) świadczą usługi płatnicze, bramki płatnicze oraz ułatwiają transakcje online i offline, w tym przelewy między osobami fizycznymi i firmami.

Segment ten pozostaje fundamentem technologii finansowych i ponownie zajmuje największą pozycję na liście. Jednak firmy przeniosły się z prostego tworzenia rozwiązań kasowych na transgraniczny przepływ pieniędzy w czasie rzeczywistym.

· Regtech

Debiutując jako odrębna kategoria, regtech (44) nabiera rozpędu. Ten segment obejmuje firmy pomagające innym w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych, obejmujących raportowanie, zgodność z przepisami, weryfikację tożsamości oraz monitorowanie ryzyka i przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Pojawienie się tego sektora jest symptomem dojrzewania ekosystemu, ponieważ same firmy fintech koncentrują się na zgodności z przepisami i ryzyku, szczególnie w dobie sztucznej inteligencji.

· Zarządzanie majątkiem

Technologie zarządzania majątkiem obejmują firmy (75) oferujące cyfrowe opcje handlu, inwestycji i zarządzania portfelem. Są drugą co do wielkości kategorią na liście, po płatnościach.

Nastąpiło to w okresie boomu na inwestycje detaliczne, napędzanego częściowo przez aplikacje mobilne, które zdemokratyzowały dostęp do rynków. Sztuczna inteligencja zwiększyła również dostęp do zarządzania majątkiem poprzez zautomatyzowane, spersonalizowane i niedrogie porady oraz narzędzia.

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Najwięcej jest amerykańskich fintechów, ale najwięcej ma siedzibę w Londynie

500 firm ma siedziby w 55 krajach i terytoriach, z wyłączeniem tych, które mają podwójną lokalizację lub są zdecentralizowane. Firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (210), na dobrze ugruntowanym rynku, stanowią lwią część listy, stanowiąc około 42 proc. Wielka Brytania (67) zajmuje drugie miejsce z 13 proc.

Indie (27) i Singapur (25) zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Indie, najszybciej rozwijająca się gospodarka świata, mogą pochwalić się 27 firmami na liście, co stanowi ponad 5 proc. Singapur, w którym znajduje się 25 firm, zamienił się miejscami z Indiami, po tym jak w zeszłorocznej edycji wyprzedził to miasto-państwo.

Londyn jest miastem, które zdobyło najwięcej wyróżnień. Swoją siedzibę mają w nim 64 firmy, co stanowi prawie 13 proc. wymienionych na liście. Odzwierciedla to jego reputację jako potęgi w dziedzinie technologii finansowych i usług finansowych. To znacznie więcej niż w Nowym Jorku, innym centrum finansowym, które zajmuje drugie miejsce pod względem liczby przedstawicieli – 50, czyli 10 proc. na liście.

Firmy z siedzibą w San Francisco stanowiły 7 proc. z wymienionych, co sugeruje, że firmy fintechowe wykraczają poza tradycyjne centra startupowe.