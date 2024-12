Aplikacje mobilne wygrywają z bankowością internetową

Dane o liczbie umów dostępu do bankowości internetowej i aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej wskazują niezmiennie na wzrost liczby klientów korzystających zdalnie z usług bankowych. Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych zwiększyła się o 3 proc. względem II kwartału 2024 r. Obecnie jest ponad 23 mln takich klientów.

W III kwartale 2024 r. wśród 23 mln klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej, blisko 17 mln użytkowników można nazwać mobile only. Oznacza to, że 74 proc. użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej. W odniesieniu do II kwartału 2024 r. widać 2-proc. wzrost aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych oraz 4-proc. wzrost aktywnych użytkowników mobile only.

– Stały wzrost liczby użytkowników aplikacji mobilnych oraz klientów mobile only pokazuje, jak ważnym elementem codziennego zarządzania finansami stała się bankowość mobilna. Obecnie już niemal 17 mln Polaków korzysta wyłącznie z aplikacji bankowych, co świadczy o ich rosnącym zaufaniu do tych rozwiązań. Banki nieustannie rozwijają usługi dostępne w aplikacjach, dostosowując je do potrzeb klientów i jednocześnie dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Dane za III kwartał 2024 r. wskazują spadek na poziomie 2 proc. liczby komunikatów oraz 1-proc. wzrost wartości obrotów w systemie Elixir w odniesieniu do II kwartału 2024 r. Największy wzrost odnotowano, porównując dane z minionego kwartału dotyczące wartości transakcji w systemie Express Elixir, który wyniósł blisko 5 proc., oraz liczby transakcji w tym samym systemie, której wzrost wyniósł ponad 2 proc.