Mamy za dużo czy za mało banków? W jakim kierunku zmierza rynek

– Po takiej transakcji wskaźniki koncentracji zapewne by wzrosły. Ale ponieważ udziały nowego podmioty w rynku nie przekroczyłyby 40 proc., to pewnie nie byłoby powodu do zablokowania takiej transakcji przez urząd antymonopolowy – komentuje Sobolewski.

– Nie sądzę, by sama fuzja Pekao i Aliora miała negatywny wpływ na rynek – ocenia Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. – Inna sprawa, że to nie jest przesądzone. Zaczniemy dyskusję, gdy właściciel pokaże analizy, czy i jak taka fuzja może zwiększyć wartość dla akcjonariuszy – podkreśla Materna.

A co z konsolidacją? – To trochę dyskusja akademicka, bo nie ma jakiegoś twardego punktu odniesienia. Zbyt rozdrobniony rynek staje się niewydolny, zbyt skoncentrowany – staje się niekonkurencyjny. Wydaje się, że obecnie nie jesteśmy w punkcie optymalnym i pewna konsolidacja mogłaby się dokonać. Trzeba jednak uważać, by fala fuzji nie rozpędziła się za mocno. Jeśli zniknie jeden bank, nic się nie stanie, gdyby jednak liczba banków spadała np. o połowę wobec obecnego stanu, myślę że byłoby to niekorzystne – analizuje Materna.