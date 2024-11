Ile dotychczas zyskali frankowicze

Podobne są szacunki Andrzeja Powierży, analityka BM City Handlowy. – Koszty rezerw na ryzyko prawne poniesione przez siedem banków giełdowych to ok. 60 mld zł, a tzw. rezerwy na bilansie to ok. 40 mld zł. Różnica między tymi pozycjami, to – mówiąc w uproszczeniu, pomijając zmiany kursy franka – koszty ugód i wykorzystanie rezerw na rozstrzygnięte sprawy sądowe, czyli to, co „zyskali” frankowicze – wyjaśnia Powierża.

– Patrząc z punktu widzenia frankowiczów, nie są to oczywiście jakieś dodatkowe pieniądze, które wpłynęły na ich konta – zaznacza Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Ale fakt, że zniknęły lub się zmniejszyły ich przyszłe zobowiązania, oznacza, że zniknęły lub zmniejszyły się ich przyszłe wydatki na spłatę raty kredytów, odciążając ich portfele – wyjaśnia.

Najwięcej tego typu zysków popłynęło do klientów mBanku. To nawet 7,6 mld zł (bank podaje, że łączne koszty ryzyka to ok. 15,6 mld zł, a rezerwy jeszcze do wykorzystania – niemal 8 mld zł). Bank dotychczas podpisał 19,5 tys. ugód, a liczba rozstrzygniętych spraw sądowych to 7,3 tys., co jest największą liczbą wśród analizowanych banków.

Znacznie mniej, ok. 5 mld zł, „trafiło” do klientów frankowych PKO Banku Polskiego. Przy czym warto tu zauważyć, że aż 43,4 tys. z nich zawarło z ugodę (najwięcej wśród banków), co jest zwykle dużo mniej opłacalne finansowo niż darmowy kredyt. Za to liczba prawomocnych wyroków frankowych w przypadku PKO BP to „tylko” 4,66 tys.

Rozliczenia po wyrokach i ugodach

Całkiem sporo realnych strat z tytułu kredytów CHF poniósł już dotychczas Bank Millennium – ok. 4 mld zł (łącznie koszty ryzyka prawnego wynoszą tu 11,8 mld zł, a rezerwa bilansowa – 7,7 mld zł). Z informacji podawanych przez bank wynika, że ok. 1,6 mld zł to koszty ugód, których zawarto już 24,2 tys. Rozwiązane rezerwy na finalne wyroki to ok. 1,4 mld zł, a na tzw. koszty prawne i inne związane z obsługą spraw frankowych Bank Millennium wydał aż 1,1 mld zł.

Pozostałe banki nie podają tak szczegółowych informacji. Niemniej z naszej analizy wynika, że w Santander BP na rozliczenie wyroków i ugód wykorzystano około 1,77 mld zł, a w BNP Paribas BP 1,3 mld zł. BNP Paribas raportuje, że w 2024 r. w samym III kwartale wykorzystał 119 mln zł w związku z zawartymi ugodami i 134 mln zł w związku z prawomocnymi wyrokami, w III kwartale było to zaś 103 mln zł i 112 mln zł.