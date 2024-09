Bioton dopiero przyspieszy. W 2025 r. wreszcie pojawią się zyski

Noble Securities obniżyło wycenę akcji Biotonu w horyzoncie 9-miesięcznym do 4,32 zł z 4,46 zł wcześniej. Raport wydano przy kursie 3,47 zł. Podczas piątkowej sesji akcje są wycena na 3,4 zł po spadku o 2 proc.

Reklama

Rekomendacja została opracowana przez Noble Securities w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego. Pierwsze rozpowszechnienie raportu, którego autorem jest Krzysztof Radojewski nastąpiło 6 września o godz. 8.30.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Wyceny biotechnologii vs WIG. Różnica nigdy nie była tak duża Szeroki indeks na GPW od kilkunastu miesięcy idzie mocno w górę, ustanawiając kolejne rekordy. Na drugim biegunie są wyceny spółek biotechnologicznych. Warto je mieć na uwadze, bo 2024 r. dla wielu będzie przełomowy.

Jakie wyniki będzie miał Bioton?

Analitycy zwracają uwagę, że w I półroczu 2024 roku Bioton lekko zwiększył sprzedaż, jednak mniej korzystny mix produktowy wpłynął na spadek wyniku EBITDA w ujęciu rocznym. Zdaniem ekspertów podejmowane przez spółkę wszystkie inicjatywy - zarówno po stronie przychodowej (rozszerzenie portfela produktowego) jak i kosztowej - powinny przynieść wymierne efekty po stronie wyników finansowych w II połowie roku i w latach kolejnych.

Analitycy prognozują, że w 2024 roku spółka wypracuje 201 mln zł przychodów i 33 mln zł EBITDA, na poziomie operacyjny będzie mieć 3 mln zł straty, a netto będzie 6 mln zł na minusie. Z kolei w przyszłym roku przychody mają urosnąć do 222 mln zł, EBITDA do 49 mln zł, zysk operacyjny do 13 mln zł, a na poziomie netto ma być 5 mln zł zysku.