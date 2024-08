Dzień po środowej wypowiedzi ministra Andrzeja Domańskiego spółki zaczęły powoli odbudowywać swoją wartość. Rynek zdał sobie sprawę, że słowa ministra nie oznaczają, że do procesu wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych w przyszłym roku nie dojdzie. Może do tego dojść, ale scenariusz będzie inny, niż wcześniej zakładano. Dla spółek będzie jednak mniej korzystny.

Symboliczna kwota

Jak poinformował minister finansów, w budżecie na 2025 r. nie zaplanowano środków na wydzielenie aktywów węglowych. To zaś kluczowy projekt dla przyspieszenia transformacji energetycznej. Nic dziwnego, że notowania spółek energetycznych momentalnie zaczęły spadać. Zdaniem analityków sygnał z resortu finansów nie oznacza, że do procesu nie dojdzie. – Z wypowiedzi ministra finansów nie wynika moim zdaniem, że wydzielenia węgla z energetyki nie będzie w ogóle. Powiedział on tylko tyle, że w budżecie na 2025 r. nie ma środków na jego sfinansowanie – zaznacza Paweł Puchalski, analityk z Santander BM. – Nie wiemy, o jakiej części całego procesu mówił minister. Wydzielenie węgla to nie tylko wykup samych elektrowni ze spółek, ale także zabezpieczenie kontraktów na emisję CO2, węgiel, gaz, zapewnienie finansowania na dalszą działalność. To wreszcie również potencjalna spłata długów netto spółek, które wynosiły wedle poprzedniej koncepcji wydzielenia kilkanaście miliardów złotych – dodaje analityk. Zakłada on, że minister finansów mógł mówić tylko o tym ostatnim elemencie – spłacie długu zaciągniętego przez segmenty konwencjonalnego wytwarzania.

W podobnym tonie wypowiada się Michał Sztabler, analityk Noble Securities. Jego zdaniem mało kto spodziewał się, że koncerny energetyczne dostaną jakiekolwiek duże pieniądze w procesie zbycia elektrowni węglowych.

– Ze słów ministra wynika, że rząd nie planuje wykupu aktywów węglowych od spółek energetycznych wraz z długiem netto, który trzeba spłacić. Rząd może rozważać wydzielenie aktywów węglowych za tzw. symboliczną złotówkę. Z jednej strony spółki energetyczne będą uwolnione od ciężaru węglowego, ale z drugiej to Skarb Państwa (lub inny podmiot przez niego powołany) przejmie wszystkie zobowiązania tych elektrowni – mówi. Już teraz koncerny wyceniają węglowe aktywa netto (wycena pomniejszona o zobowiązania) na blisko 0 złotych. – To moim zdaniem jest przygotowanie właśnie do modelu wydzielenia aktywów węglowych na bazie przekazania ich za symboliczną kwotę, ale wraz z długiem, który przejęłoby państwo – ocenia Sztabler. Wskazuje on, że nawet zbycie przez koncerny tych aktywów za symboliczną kwotę będzie dla nich pozytywne, bo odblokuje możliwość pozyskania finansowania z rynku na atrakcyjniejszych warunkach.

Spółki czekają

Same koncerny nadal czekają na decyzję. Enea informuje, że nadal prowadzi analizy co do kształtu koncepcji ewentualnego wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. PGE także analizuje scenariusze uporządkowania aktywów. Z kolei Tauron mówi wprost, że brak środków na wydzielenie aktywów węglowych w projekcie budżetu na 2025 r. nie oznacza, że w przyszłym roku nie dojdzie do tego procesu. – Gdyby jednak wydzielenie przesuwało się w czasie, to Grupa Tauron znajdzie inne rozwiązanie. Pracujemy nad rynkiem mocy dla bloków klasy 200 MW na kolejne trzy lata, dzięki któremu będziemy w stanie pokryć koszty stałe tych jednostek – zapewnia Tauron.