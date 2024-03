Utrwalenie się inflacji powyżej celu NBP to wciąż realny scenariusz

Na pewno lepiej to zrobić w tym roku niż w przyszłym. Konsumenci wciąż mają w pamięci bardzo wysoką inflację z ub.r. To oznacza, że nawet jeśli ona nieco przyspieszy w najbliższych miesiącach względem obecnego dołka, to wciąż będzie niższa niż rok temu. Ludzie będą mieli wrażenie, że inflacja hamuje. W przyszłym roku o ten efekt będzie już trudniej. Ale wracając do pańskiego pytania, czy inflacja została opanowana, to pozwolę sobie nie zgodzić się z prezesem NBP. Widzimy, że po epizodzie bardzo wysokiej inflacji w gospodarce uruchomiły się tzw. efekty drugiej rundy. Nie chodzi tylko o presję na podwyżki płac, które mają kompensować wzrost cen, ale też klauzule waloryzacyjne, które zaczęły się pojawiać w umowach między firmami oraz między firmami i konsumentami. To sprawia, że choć inflacja zmalała, to wciąż jest i prawdopodobnie przez jakiś czas będzie wyższa, niż powinna być.

Inflacja w okolicy 4 proc., jak sugeruje pańska prognoza na ten rok, to jest nowa normalność?

To chyba jest teraz wiodący scenariusz. Inflacja może przez dłuższy czas utrzymać się na poziomie 4–5 proc. Dotyczy to szczególnie inflacji bazowej (czyli z pominięciem cen energii, paliw i żywności – red.). Do takiego wniosku prowadzą mnie z jednej strony wspomniane efekty drugiej rundy, ale z drugiej strony procesy restrukturyzacyjne w gospodarce, które ostatnio przyspieszyły. W warunkach deficytu pracowników rozwijały będą się branże najbardziej produktywne, które mogą najwięcej płacić. Ale to z kolei będzie powodowało presję na wzrost płac w tych branżach, gdzie o wzrost produktywności jest trudno. Mam na myśli usługi konsumenckie. W tych branżach dostosowanie do rosnących kosztów pracy będzie przebiegało przez wzrost cen. W ostatnich latach konsumenci przyzwyczaili się, że cenniki się raz na jakiś czas zmieniają. I teraz musi minąć trochę czasu, zanim się od tego odzwyczają i przestaną to tolerować.

Był pan jednym z pierwszych ekonomistów, którzy wpisali do scenariusza na 2023 r. obniżki stóp w III kwartale – i to właśnie do 6 proc. Taką prognozę miał pan już pod koniec 2022 r. Jak będą się kształtowały stopy procentowe w tym roku?

Duża część oczekiwań co do stóp procentowych w 2023 r. była taka, że RPP będzie robiła to, co powinna, i zacznie je obniżać dopiero wtedy, gdy inflacja będzie niżej niż stopy. Tak się nie stało, RPP dokonała cięcia stóp wcześniej. Ale teraz wydaje się, że Rada będzie się przejmowała bardziej inflacją, a mniej wzrostem gospodarczym. Inaczej: przed wyborami polityka pieniężna była bardzo łagodna jak na to, jaką mieliśmy wtedy inflację. Teraz RPP będzie bardziej stanowcza. Za wiodący scenariusz uważam stabilizację stóp procentowych do końca roku. A jeśli jakieś obniżki się pojawią, to niewielkie.

Niechęć RPP do łagodzenia polityki pieniężnej jest dziś uzasadniona, tyle że jest niespójna z poprzednimi decyzjami Rady?