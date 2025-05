– Fakt, że blisko połowa Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, jest umiarkowanie pozytywną wiadomością. Patrząc całościowo na wyniki badania, raczej nie ma tutaj powodów do zachwytu. Co piąty badany respondent twierdzi, że jego sytuacja jest ani dobra, ani zła. Do tego prawie co trzeci ankietowany wprost wyraża swoje niezadowolenie. Wychodzi więc na to, że spora część Polaków ma jakieś zastrzeżenia w tej kwestii – zwraca uwagę Łukasz Goszczyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz współautor raportu z kancelarii GKPG.

Dobrze oceniają swoją sytuację finansową przede wszystkim osoby w wieku 18–24 lat (70,1 proc. z nich), z miesięcznymi dochodami netto powyżej 9 tys. zł (77,1 proc.), a także mieszkańcy miast liczących 200–499 tys. ludności (57 proc.). – Młode osoby z reguły nie mają jeszcze poważnych zobowiązań finansowych, więc sporo wydatków im zwyczajnie odpada. Szczególnie dobrze się wiedzie osobom, które uzyskują dochody powyżej średniej krajowej i do tego mieszkają w dużych lub średnich miastach – komentuje Łukasz Goszczyński.

Biorąc pod uwagę status zawodowy, respondenci zostali podzieleni na osiem grup (m.in. pracujący w pełnym wymiarze godzin, zajmujący się domem czy bezrobotni). Badanie wykazało, że dobrze oceniają swoją sytuację finansową przede wszystkim Polacy będący na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczym (60 proc. z nich). Dalej w zestawieniu są osoby studiujące lub uczące się (53,7 proc.), a także pracujące w pełnym wymiarze godzin (53,2 proc.).

Źle oceniają swoją sytuację finansową osoby w wieku 65–74 lat (33,9 proc. z nich), z miesięcznymi dochodami netto na poziomie 1000–2999 zł (47,4 proc.), a także mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (31,2 proc.). Jak zauważają analitycy z UCE Research, im mniejsza jest miejscowość, tym niższe są zarobki. I to przekłada się na trudniejszą sytuację materialną. Z badania wynika, że źle oceniają swoją sytuację finansową głównie osoby bezrobotne (53,5 proc. z nich). Dalej w tym zestawieniu są Polacy będący na rencie (45,7 proc.). Potem widać rodaków będących na emeryturze (33,4 proc.) i zajmujących się domem (33,4 proc.).