Obniżka stóp NBP coraz bliżej, podobnie jak depozytów

Zmiana nastawienia RPP odzwierciedla przemianę sytuacji w gospodarce, w tym poprawę perspektyw inflacji. Korzystniejszy niż dotychczas obraz wynika w dużej mierze z rewizji wag w koszyku CPI i znacznie niższej od oczekiwań inflacji w I kwartale.

Jak podkreślają ekonomiści PKO BP, wypowiedzi prezesa NBP wskazują, że ich prognoza, zakładająca pierwszą obniżkę stóp w lipcu, może się okazać zbyt ostrożna.

„Oczekujemy, że publikowane do czasu kolejnego posiedzenia RPP dane pokażą dalsze hamowanie inflacji, w tym dalszy spadek inflacji bazowej, utrzymanie obniżonej dynamiki wynagrodzeń (nasza prognoza na marzec to 8 proc. r./r.), a także ponowny spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym. Z drugiej strony, spodziewamy się poprawy wyników produkcji przemysłowej i budowlanej. Łącznie wymowa danych będzie się jednak raczej wpisywać w gołębie nastawienie RPP. O ile szybsza obniżka stóp, już w maju (posiedzenie 6–7 maja), nie będzie więc dla nas zaskoczeniem, to na razie jesteśmy dalecy od rewidowania całej ścieżki stóp w stronę poziomów wskazanych przez prezesa (w 2025 r. oczekujemy obniżek łącznie o 75 pb., w przyszłym roku o 100 pb.)” – napisali.