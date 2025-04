Przestępcy wyłudzają dane za pomocą kampanii phishingowych, podszywając się pod banki

W lutym cyberprzestępcy wykorzystywali również motyw sztucznej inteligencji. Tworzyli strony, na których informowali o rzekomej możliwości wypłaty środków z systemu „Czat GPT 6.0”. Oszuści wymagali uzupełnienia formularza, w którym należało podać swoje dane osobowe oraz wybrać bank, w którym posiada się rachunek. Następnie poszkodowany przekierowywany był do strony łudząco przypominającej bankowość internetową wcześniej wybranej organizacji. To tutaj, pod pretekstem potrzeby zalogowania się, podawał dane do bankowości elektronicznej.

Sposobem na zwiększanie wiarygodności kampanii phishingowych jest wykorzystanie wizerunku znanych instytucji. W lutym 2025 r. miały miejsce kampanie podszywające się m.in. pod Bank Pekao, Blik, Visę, PKO BP. Przestępcy wyłudzają w ten sposób m.in. informacje o kartach płatniczych, dane uwierzytelniające do bankowości elektronicznej czy kody Blik.

Podszywając się pod Santander Bank Polska, publikowali reklamy na platformie Facebook. Pod pretekstem rzekomej możliwości otrzymania nagrody pieniężnej wyłudzali dane uwierzytelniające do bankowości elektronicznej. Podszywając się pod Bank Pekao oraz PKO BP, również publikowali reklamy na Facebooku. Oszuści oferowali możliwość otrzymania karty paliwowej. Reklamy prowadziły do stron przypominających sklep Google Play. Po przejściu i kliknięciu „zainstaluj aplikację” użytkownik przenoszony był do strony phishingowej wyłudzającej poświadczenia logowania do bankowości elektronicznej. Na Facebooku także oszuści publikowali reklamy podszywając się pod Bank BNP Paribas BP oraz ING BSK. Informowali o rzekomej możliwości otrzymania nagrody pieniężnej. W rzeczywistości na fałszywych stronach wyłudzali dane logowania do bankowości elektronicznej.