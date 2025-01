Ten rok może nie być rokiem oszczędzania w bankach

Czas obniżania stóp procentowych NBP zbliża się nieuchronnie. Wyczuwają to banki, powoli obniżając oprocentowania depozytów i promocje kont oszczędnościowych. Niemal zniknęły depozyty długoterminowe. Kiedy początek łagodzenia polityki pieniężnej?

RPP bliska obniżki?

Jak podkreślają ekonomiści PKO BP, na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński powiedział, że warunkiem obniżania stóp procentowych jest osiągnięcie przez inflację CPI szczytu w połączeniu z prognozami wskazującymi na ciągły spadek inflacji do celu w kolejnych kwartałach. Dodał, że obecnie żaden z tych warunków nie jest spełniony, a powrót do dyskusji o obniżkach jest możliwy dopiero jesienią, może w październiku. Prezes NBP powiedział również, że wszystkie prognozy wskazują na inflację w 2025 r. istotnie przewyższającą cel inflacyjny NBP, a moment powrotu do celu odsuwa się na rok 2026. Zgodnie z prognozami NBP inflacja CPI osiągnie szczyt w I kwartale 2025 r. na poziomie około 5,3 proc. r./r., a następnie będzie się obniżać aż do 4,0 proc. r./r. w III kwartale, jednak w IV kwartale ponownie wzrośnie do 4,6 proc. r./r. (a zatem blisko poziomu obserwowanego na koniec 2024). A. Glapiński wskazał również na podwyższoną inflację bazową, określając ją jako najważniejszą przesłankę dla RPP – według prognoz NBP inflacja bazowa w całym 2025 pozostanie blisko poziomu 4,0 proc. r./r. Wśród czynników ryzyka prezes wymienił m.in. wysokie oczekiwania inflacyjne oraz wysoką dynamikę wynagrodzeń. – Mimo zdecydowanie jastrzębiej wymowy konferencji prasowej A. Glapińskiego uważamy, że RPP może dokonać pierwszej obniżki stóp procentowych w maju 2025, a dotychczasowe wypowiedzi pozostałych członków Rady wskazywały, że większość członków RPP widzi możliwość pierwszej obniżki wcześniej niż prezes NBP – uważają ekonomiści.

Foto: fot. w. kompała

– Konferencja prasowa Adama Glapińskiego od dłuższego czasu jest ważniejszym wydarzeniem niż sama decyzja dotycząca stóp procentowych. Istotny wpływ wypowiedzi prezesa NBP na rynki finansowe widzieliśmy w szczególności w poprzednim miesiącu. Tym razem konferencja nie była aż tak zaskakująca – zauważa Bartosz Wałecki, analityk, trader Michael/Ström Dom Maklerski. Jednak podkreśla, że coraz więcej uwagi zwraca się na wypowiedzi poszczególnych członków RPP. Rozdźwięk pomiędzy tymi wypowiedziami się zwiększa, co może oznaczać, że posiedzenia RPP w najbliższych miesiącach mogą być coraz ciekawsze, a decyzje niejednogłośne. – Komunikaty i wypowiedzi członków Rady pozostaną w centrum uwagi. W naszej opinii przestrzeń na rozpoczęcie obniżek może pojawić się w połowie roku – uważa Bartosz Wałecki.

Ceny uderzą w depozyty?

A jakie będą reakcje deponentów? Nie ma jeszcze danych NBP o podaży pieniądza w grudniu (zostaną opublikowane w piątek), a to miesiąc zwiększonych wydatków, które mogą wpłynąć na dynamikę oszczędności. Z danych banku centralnego wynika, że w listopadzie wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 10,5 mld zł, do 1304,6 mld zł. Dominowały depozyty bieżące (wraz z kontami oszczędnościowymi). Grudzień może przynieść znaczące zmniejszenie dynamiki wzrostu oszczędności.