W nowym roku niektórzy będą oszczędzać, a nawet inwestować

Postanowienia na ten rok ma z kolei aż 81 proc. osób w wieku 18–24 lata. W kolejnych grupach wiekowych ta liczba maleje – osoby od 25. do 34. roku życia mają przynajmniej jedno postanowienie w 67 proc. przypadków. Podobnie grupa badanych o dziesięć lat starszych. Jeszcze mniej finansowych postanowień mają Polki i Polacy powyżej 55. roku życia – wśród tej grupy respondentów tylko dwie na pięć osób postanawia coś zmienić w zakresie finansów.

Jak było rok temu?

Co czwarty Polak nie tylko wyznaczył sobie cele finansowe na 2024 rok, ale także w pełni je zrealizował – wynika z badania „Noworoczne plany finansowe Polaków” zleconego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. 25 proc. dorosłych Polaków w pełni zrealizowało swoje cele w tym obszarze. Kolejne 28 proc. osiągnęło je częściowo, co daje łącznie 53 proc. respondentów, którzy mogą uznać swoje postanowienia za udane. Z kolei 35 proc. nie ustaliło żadnych konkretnych planów, a 12 proc. nie udało się ich zrealizować.

Z tego badania wynika, że plany Polaków na 2025 rok pokazują ostrożne podejście do finansów – większość zamierza ograniczyć wydatki swojego gospodarstwa domowego. Wyjątkiem są koszty związane ze zdrowiem i kondycją fizyczną, które planuje zwiększyć 14 proc. osób. Najczęściej badani wskazują na rezygnację z wydatków na elektronikę oraz rozrywkę. Jednocześnie wiele osób myśli o gromadzeniu oszczędności na większe cele, takie jak zakup nieruchomości, podróże czy inwestycje – co deklaruje 21 proc. respondentów. Co czwarty Polak (24 proc.) chce bardziej kontrolować swoje finanse, eliminując niepotrzebne zakupy.

Kluczowymi celami na 2025 rok, poza bieżącymi oszczędnościami, są budowa poduszki finansowej (31 proc.) i wymarzone wakacje (28 proc.). Dla prawie co piątego Polaka (19 proc.) priorytetem pozostaje spłata zobowiązań. Zaskakujące jednak, że 36 proc. dorosłych wciąż nie wie, na co przeznaczy swoje środki w nadchodzącym roku – to może świadczyć o ostrożnym podejściu do planowania budżetu w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej.

Niemal połowa badanych (49 proc.) nie spodziewa się zwiększenia swoich dochodów w następnych 12 miesiącach. Ale 26 proc. Polaków nie zamierza podejmować żadnych działań, by poprawić swoją sytuację materialną.