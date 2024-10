Jak zauważają, wzrost stopy oszczędności wśród Polaków może sugerować, że konsumenci są bardziej ostrożni i decydują się na gromadzenie oszczędności zamiast robienia większych wydatków. To może według nich tworzyć potencjał do przyszłego ożywienia konsumpcji, gdy inflacja spadnie. – Na ten moment jednak dane te wskazują na utrzymującą się ostrożność w wydatkach, co może ograniczać dynamikę wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie – uważają analitycy.

Zaniepokojony danymi jest prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club. – Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu 2024 o 3,0 proc. w porównaniu z poziomem rok temu trzeba oceniać jako duży, istotnie jeden z najgorszych, jakie widzieliśmy w okresie transformacji – podkreśla. – Jeśli ten obniżony poziom się utrzyma w kwartale IV, to wzrost PKB w roku 2024 będzie niewiele wyższy niż w roku 2023, kiedy wyniósł tylko 0,1 proc. – uważa prof. Gomułka.

Płatności? Niekoniecznie

Nie pożyczają, nie kupują, oszczędzają – to może dzięki temu lepiej płacą rachunki? A gdzie tam. Wprawdzie 85 proc. Polaków twierdzi, że nie ma problemu z płaceniem rachunków i jedynie co siódme gospodarstwo domowe przyznaje, że nie jest w stanie uregulować wszystkich opłat – wynika z badania Krajowego Rejestru Długów „Portfele polskich gospodarstw domowych pod presją rosnących cen”. Do KRD wpisanych jest ponad 2 mln konsumentów. Łącznie mają do oddania 44,5 mld zł. To m.in. przeterminowane rachunki, opłaty za mieszkanie, raty kredytowe i inne zobowiązania finansowe.

– Ponad połowa respondentów, bo 53 procent, deklaruje, że ich aktualne dochody oraz oszczędności pozwalają na opłacenie wszystkich rachunków. Kolejne 29 procent przyznaje, że oprócz tego może też odłożyć pieniądze na czarną godzinę, a 3 procent stać również na kosztowne zakupy za gotówkę. Niestety istnieje również spore grono konsumentów (15 procent), którym aktualne dochody oraz oszczędności nie pozwalają na opłacenie wszystkich rachunków i opłat i którzy w tym celu muszą wspomagać się kredytami, chwilówkami czy pracami dorywczymi. W przeliczeniu na liczbę ludności w naszym kraju może to być nawet 4,6 miliona takich osób – komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.