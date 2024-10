Zwolennicy tych ograniczeń argumentują, że może to pomóc w walce z szarą strefą, przestępczością finansową oraz zwiększyć efektywność fiskalną państwa. Wprowadzenie limitów ma również na celu przyspieszenie digitalizacji gospodarki, co ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne formy płatności. Przeciwnicy natomiast widzą w tym działaniu próbę naruszenia wolności obywatelskich. Obawiają się, że ograniczenie możliwości korzystania z gotówki to krok w stronę pełnej kontroli nad przepływem pieniędzy i monitorowania każdego ruchu finansowego. Istnieją również obawy, że osoby starsze oraz te, które nie mają dostępu do bankowości cyfrowej, mogą zostać wykluczone z nowego porządku.

Reklama

Tegoroczne badania firmy Tavex wykazały, że 25 proc. Polaków najchętniej płaci gotówką, a kolejne 25 proc. łączy tradycyjne i nowoczesne formy transakcji. Z badania wynika również, że 49 proc. respondentów nie popiera planowanych limitów. Gotówka jest obecna w każdej grupie wiekowej. Najchętniej korzystają z niej osoby w wieku 65+, ale sięgają po nią również młodzi w wieku 18–29 lat. Potwierdza to najnowszy „Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2023 r.”, przygotowany przez NBP. Można w nim przeczytać m.in., że: „gotówka to coś więcej niż środek płatniczy. Czterech na dziesięciu respondentów potwierdziło, że są emocjonalnie związani z polskimi banknotami (43 proc.), z kolei częściej niż co drugi badany uznaje polski banknot za symbol narodowy (55,8 proc.).”

– Nadmierne ograniczenie obiegu gotówki stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, nie tylko w aspekcie ekonomicznym. Cyberataki na cyfrowe systemy płatności i komunikacji mogą wystąpić w dowolnym momencie zarówno na mniejszą, jak i większą skalę, i mogą przybierać różne formy – wskazuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. – W toku wdrażania regulacji dotyczących gotówki musimy pamiętać o zaufaniu, jakim obywatele obdarzają cały system finansowy. Stopniowe eliminowanie fizycznych metod płatności może docelowo ograniczyć rozwój płatności bezgotówkowych i wygenerować liczne wyzwania w obszarze do­konywania transakcji. Ważne jest dostarczanie przez rynek wyboru konsumentom, w jaki sposób chcą realizować płatności – podsumowuje.