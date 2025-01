Zagraniczne spółki w portfelach OFE

Z roku na rok wartość akcji zagranicznych spółek posiadanych przez otwarte fundusze emerytalne rośnie. Z danych na koniec 2024 r. wynika, że inwestycje w zagraniczne firmy stanowiły już ok. 15 proc. części akcyjnej portfela OFE. Przed rokiem było to niecałe 13 proc. Wartość całego pakietu zagranicznych walorów w ciągu minionego roku wzrosła o ponad 18 proc., z 23,8 mld do prawie 28,2 mld zł. To efekt dobrej koniunktury, która w 2024 r. utrzymywała się na największych rynkach akcji, windując wyceny zagranicznych spółek, oraz zakupów kolejnych pakietów papierów.

Miliardy w bankach

W portfelach OFE na koniec 2024 r. łącznie znalazły się akcje 312 spółek notowanych na zagranicznych parkietach wobec blisko 200 firm z krajowego rynku. Pakiety nie są jednak tak znaczące w porównaniu z rodzimymi firmami. Dominują podmioty z rozwiniętych rynków Europy Zachodniej i USA.

Największą pod względem wartości inwestycją OFE są udziały we włoskim banku UniCredit warte ponad 2,6 mld zł wobec 1,8 mld rok wcześniej, mimo nieznacznego zmniejszenia zaangażowania w papiery banku w ciągu ostatniego roku. To efekt kontynuacji hossy w europejskim sektorze bankowym, która znacząco podniosła wyceny akcji. Skłoniło to niektórych zarządzających do częściowej realizacji zysków wypracowanych także z akcji większości pozostałych banków, choć porównując rok do roku posiadane pakiety takich czołowych europejskich instytucji, jak austriacki Erste Bank (ponad 2,2 mld zł), włoska Intesa Sanpaolo (814 mln zł), holenderskie ING Group (755 mln zł) czy hiszpański Banco Santander (423 mln zł), na koniec 2024 r. były warte więcej niż rok wcześniej. W przypadku Erste, będącego drugą największą pozycją w portfelach, różnica rok do roku była najbardziej znacząca i wyniosła ponad 0,6 mld zł.