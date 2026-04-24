Jak więc prezentuje się oferta obligacji skarbowych na maj?

obligacje 3 – miesięczne – oprocentowanie jest stałe i wynosi 2 proc. w skali roku

obligacje roczne - w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 4,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,00% i stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

- w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 4,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,00% i stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc. obligacje dwuletnie - W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 4,15 proc w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,15 proc. i stopy referencyjnej NBP

obligacje trzyletnie - oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,40 proc. w skali rokuw

- oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,40 proc. w skali rokuw obligacje czteroletnie - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe 4,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 1,50 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

obligacje 10 - letnie - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe 5,35 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego

- w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe 5,35 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego obligacje rodzinne sześcioletnie - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe 5,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

obligacje rodzinne 12 - letnie - W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 5,60 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,50 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Obligacje mogą pobić rekord sprzedaży

Mimo że w tym roku osoby kupujące obligacje skarbowe musiały się wcześniej mierzyć ze spadającym oprocentowaniem, to zdaniem ekonomistów PKO BP ten rok może przynieść rekordową sprzedaż papierów skarbowych. Ich zdaniem może to być nawet 91 mld zł. – W 2026 popyt na obligacje detaliczne powinien być wspierany przez solidny wzrost dochodów realnych, stabilizację stóp NBP i dalszą akumulację oszczędności. Rynek zbliża się jednak do fazy, w której wyższy koszt finansowania detalicznego, większa wrażliwość inwestorów na warunki rynkowe i rosnąca zmienność kosztów obsługi długu mogą ograniczać przestrzeń do dalszej ekspansji Ministerstwa Finansów – uważają eksperci PKO BP.