Notowania Diagnostyki rozpoczęły wtorkową sesję od spadków. Po godz. 9 akcje tanieją o ponad 4 proc. do 164 zł. Ale i tak są wyceniane o ponad połowę wyżej niż w zeszłorocznym IPO.

Reklama Reklama

Spółka opublikowała wyniki za 2025 r. i nakreśliła plany na kolejne miesiące.

- Rośliśmy szybciej niż rynek, a motorem rozwoju pozostawał wzrost organiczny – tak zeszłoroczne wyniki komentuje Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki.

Jakie wyniki miała Diagnostyka w 2025 r.

Przychody Diagnostyki w 2025 r. wyniosły ponad 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 24 proc. rok do roku. Zysk operacyjny wzrósł do 382,7 mln zł z 338 mln zł, a zysk netto do 261,8 mln zł z 232 mln zł, w tym 251,6 mln zł to tegoroczny zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

W samym IV kwartale Diagnostyka wypracowała 36,9 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. To o prawie jedną trzecią mniej niż rok wcześniej oraz mniej niż zakładali analitycy (średnio 44,5 mln zł). Spadki rok do roku i niższy wynik od oczekiwań widać też w przypadku EBITDA i zysku operacyjnego. Natomiast przychody wyniosły 620 mln zł. Były zgodne z prognozami analityków, a rok do roku urosły o prawie 21 proc.

Jaką dywidendę wypłaci w 2025 r. Diagnostyka

Zarząd Diagnostyki rekomenduje wypłatę 4,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 148,5 mln zł. Pozostałą część zysku za 2025 r. w kwocie 84,6 mln zł chce przeznaczyć na kapitał zapasowy. Przy obecnie cenie akcji proponowana dywidenda oznacza 2,7-proc. stopę dywidendy.

– Bardzo dobre wyniki finansowe za 2025 rok potwierdzają stabilność naszego modelu biznesowego i skuteczność działań operacyjnych. Utrzymaliśmy bardzo silną pozycję płynnościową, generując wolne przepływy pieniężne rzędu 541,2 mln zł. Wypracowana pozycja gotówkowa pozwoliła nam na wypłatę dywidendy w wysokości 3,31 zł na akcję, co jest dowodem na to, że potrafimy łączyć dynamiczny rozwój z budowaniem wartości dla naszych akcjonariuszy – ocenia Bartosz Cieślicki, zastępca dyrektora finansowego Diagnostyki.

W 2025 r. spółka wypłaciła 3,31 zł na akcję.

Jakie plany ma Diagnostyka

Diagnostyka posiada około 1200 punktów pobrań, 155 laboratoriów diagnostycznych oraz prowadzi 25 pracowni diagnostyki obrazowej. Planuje dalszy rozwój organiczny i przejęcia. W 2025 r. wolumen wykonanych badań wzrósł o 8,1 proc., a średnia cena badania zwiększyła się o 15 proc., na co wpływ miały podwyżki cen w segmentach B2B i B2C, korzystny miks produktowy oraz rozpoczęcie konsolidacji spółek z obszaru diagnostyki obrazowej. Spółka nie podaje prognoz na 2026 r.

Zatrudnienie w grupie na podstawie umów o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz umów cywilnoprawnych na 31 grudnia 2025 r. wyniosło 7635 wobec 6967 na 31 grudnia 2024 r.

Spółka podkreśla, że sytuacja branży medycznej i jej perspektywy są dobre. Analiza porównawcza wydatków na ochronę zdrowia wskazuje, że Polska, z wynikiem na poziomie 8,1 proc. PKB pozostaje poniżej średniej Unii Europejskiej, która wyniosła 10 proc. Dystans do krajów zachodnioeuropejskich jest znaczący – w Niemczech wydatki te osiągają poziom 12,3 proc., a we Francji 11,4 proc