Na pierwszy rzut oka taka rozbieżność może rodzić pytania o to, czy polska giełda zaczyna odstawać od światowych rynków, a nawet czy nie traci fundamentów do dalszego wzrostu. Warto jednak spojrzeć na tę sytuację szerzej i uwzględnić kontekst globalnych przepływów kapitału oraz czynników makroekonomicznych, które obecnie kształtują zachowanie inwestorów.

Siła amerykańskiego rynku akcji nie jest przypadkowa. Jednym z jej głównych filarów pozostaje trwający sezon wyników finansowych, który jak dotąd przynosi bardzo pozytywne zaskoczenia. Wiele spółek publikuje wyniki przewyższające oczekiwania analityków, a dodatkowo coraz częściej decyduje się na podnoszenie prognoz na kolejne kwartały. To buduje zaufanie inwestorów i wzmacnia przekonanie, że amerykańska gospodarka wciąż pozostaje w dobrej kondycji.

Nie można też pominąć znaczenia sektora technologicznego, który od wielu miesięcy stanowi główny motor wzrostów na Wall Street. Trwający wyścig technologiczny, związany między innymi z rozwojem sztucznej inteligencji, przyciąga ogromny kapitał do największych spółek, które postrzegane są jako liderzy przyszłego wzrostu. W efekcie koncentracja kapitału w kilku największych podmiotach dodatkowo wzmacnia indeksy i nadaje im impet.

Niezwykle istotnym, są napięcia geopolityczne w rejonie Zatoki Perskiej. Wzrost niepewności na świecie tradycyjnie powoduje zmianę podejścia inwestorów do ryzyka. Kapitał zaczyna odpływać z rynków wschodzących, które uznawane są za bardziej podatne na wstrząsy, i kieruje się w stronę aktywów postrzeganych jako bezpieczniejsze. W praktyce oznacza to większe zainteresowanie dolarem amerykańskim oraz największymi, najbardziej płynnymi spółkami notowanymi w Stanach Zjednoczonych.

Właśnie ten mechanizm pomaga zrozumieć, dlaczego warszawska giełda w ostatnich dniach radziła sobie słabiej. Nie jest to wyłącznie kwestia lokalnych fundamentów, lecz efekt globalnej rotacji kapitału, która w okresach podwyższonej niepewności działa na niekorzyść takich rynków jak Polska.

Jednocześnie inwestorzy pozostają wyczuleni na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ryzyko eskalacji konfliktu wciąż jest obecne, a jego potencjalne konsekwencje wykraczają daleko poza sam rynek ropy naftowej. Oczywiście wzrost cen surowców energetycznych jest najbardziej bezpośrednim skutkiem napięć, jednak równie istotne mogą okazać się zakłócenia w globalnym handlu oraz logistyce. Powrót do stabilności, zarówno politycznej, jak i gospodarczej, może być procesem długotrwałym i wymagającym.

W efekcie obecna dywergencja pomiędzy GPW a Wall Street nie powinna być interpretowana jako trwałe osłabienie polskiego rynku. Znacznie trafniej jest postrzegać ją jako przejaw szerszych trendów globalnych, w których kluczową rolę odgrywają przepływy kapitału, nastroje inwestorów oraz czynniki geopolityczne. To przypomnienie, że lokalne rynki funkcjonują dziś w silnie powiązanym systemie, gdzie wydarzenia oddalone o tysiące kilometrów mogą mieć bezpośredni wpływ na wyceny akcji w Warszawie.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB