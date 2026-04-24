Okienko transferowe na rynku maklerskim wciąż jest szeroko otwarte. Zespół maklerów instytucjonalnych uzupełnia BM Pekao. Już wcześniej pisaliśmy na naszych łamach, że do firmy ma dołączyć Marcin Borciuch, czyli były makler BM PKO BP. To ma nastąpić dopiero jesienią. Lada moment BM Pekao pozyska jednak innego maklera. Mowa o Tomaszu Jakubcu – wynika z informacji „Parkietu”.

Tomasz Jakubiec to makler z DM BOŚ. Wcześniej związany także z takimi firmami, jak KPMG, Haitong czy też mBank. Według naszych informacji Jakubiec od maja przywdzieje barwy BM Pekao. Ruch ten może wskazywać, że firma ta nie zamierza tanio sprzedawać skóry i oddawać rynku bez walki. W jej potencjał zaczęto wątpić po tym, jak w ubiegłym roku odeszła Beata Markiewicz, która przez długie lata była szefową maklerów. Nie tak dawno informowaliśmy także, że Paweł Tofil, makler z BM Pekao, przenosi się do BM PKO BP.

Maklerskie ruchy kadrowe. Kto będzie następny?

Sprawdza się więc zasada, że jeden ruch na rynku maklerskim wywołuje efekt domina. Trzymając się tej prawidłowości należy spodziewać się, że kolejne przetasowania kadrowe są kwestią czasu. Otwartym pytaniem pozostaje to, co zrobi DM BOŚ po odejściu Jakubca. Niewiadomą pozostaje także maklerski układ w mBanku. Tam też w ostatnich tygodniach doszło do dużych zmian. Z firmą pożegnali się Piotr Rusiecki, zastępca dyrektora ds. sprzedaży instytucjonalnej oraz rynków kapitałowych oraz Piotr Gawron, szef maklerów instytucjonalnych, o czym informowaliśmy na naszych łamach. Pytania pojawiają się także o zespół maklerski w grupie Erste, która przejmuje Santander Bank Polska. Karuzela kadrowa w branży kręci się więc w najlepsze i nie wiadomo, kiedy się zatrzyma.