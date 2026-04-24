Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategiczne partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Grupą Modivo a spółką Moliera2.com?

Na czym dokładnie polega charakter tej umowy licencyjnej?

Jakie kluczowe warunki handlowe regulują zasady współpracy między podmiotami?

W jaki sposób zarząd Moliera2.com ocenia wpływ tej umowy na rozwój spółki?

Jakie były natychmiastowe reakcje rynku na ogłoszenie tego partnerstwa?

W jaki szerszy kontekst rynkowy wpisuje się strategia Grupy Modivo w zakresie współpracy licencyjnych?

O około 3 grosze do ponad 0,11 zł rośnie w piątek na małej giełdzie (NewConnect) kurs akcji warszawskiej spółki Moliera2 prowadzącej sklepy internetowe i dwa butiki stacjonarne z odzieżą luksusową. Dla firmy, której głównym akcjonariuszem jest prezes – Marcin Michnicki – oznacza to wzrost wyceny o ponad 30 proc. do prawie 75 mln zł.

Umowa z gigantem ruszyła kursem

W ten sposób inwestorzy reagują na najnowsze informacje dotyczące tej firmy. Po pierwsze, obradujące w czwartek nadzwyczajne walne zgromadzenie, mające zdecydować o podwyższeniu kapitału Moliera2.com zostało przerwane na wniosek Marcina Michnickiego do 27 kwietnia, czyli najbliższego poniedziałku.

Po drugie, w piątek rano spółka poinformowała o udzieleniu licencji na korzystanie ze znaku towarowego grupie Modivo, która według wcześniejszych doniesień serwisu XYZ.pl miała być zainteresowana „jakąś formą transakcji z Moliera2”. Jednym ze scenariuszy analizowanych przez ten portal było przejęcie.

- My nie szukamy firm do przejęcia. To do nas regularnie zgłaszają się właściciele spółek z branży, którzy widzą w nas dobrego inwestora – skomentował wtedy Dariusz Miłek, prezes i założyciel Grupy Modivo (d. CCC).

Licencja na marki własne Moliera2

Jak okazało się w piątek rano, przynajmniej na razie, firmy połączyła umowa licencyjna. Modivo.eu, spółka z grupy Modivo kupiła licencję na korzystanie ze znaków towarowych „Moliera2” oraz znaków pokrewnych na terytorium Unii Europejskiej oraz wybranych rynkach zagranicznych „w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży produktów m.in. z kategorii odzież, obuwie, akcesoria, beauty oraz home” – podano. Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejną dekadę. Moliera2 ujawniło, że wynagrodzenie spółki zależeć będzie od sprzedaży produktów i mieścić się w przedziale 4,5-7 proc. sprzedaży netto. Minimalnych poziomów nie określono.

Moliera2 podało także, że planuje „podejmowanie działań operacyjnych wspierających sprzedaż produktów oferowanych pod markami »Moliera« i »Moliera2«”.

Zarząd ocenił, że umowa to „istotny krok w rozwoju spółki”, a „współpraca z Licencjobiorcą może przyczynić się do wzrostu skali działalności, zwiększenia rozpoznawalności marek emitenta oraz mieć pozytywny wpływ na jego wyniki i sytuację finansową”.

Na razie nie wiadomo, jakie produkty pod markami Moliera2 i pokrewnymi będzie oferować Modivo. W internetowym sklepie Moliera2 spółka oferuje m.in. towary Domu Mody Christian Louboutain, paryskiego projektanta, którego znakiem firmowym są lakierowane czerwone szpilki na wysokim obcasie. Natomiast pod marką Moliera2 widnieją tylko czapeczki z daszkiem sygnowane wspólnie z małżeństwem celebrytów Rozenek-Majdan.

Potencjalnie można sobie wyobrazić dużo szerszy asortyment, oferowany np. w sieci HalfPrice.

Jakie wyniki ma Moliera2

Akcjonariusze Moliera2 zdają się rozgrywać coś więcej niż ta licencja. Zadaliśmy pytania obu stronom umowy pytania o oczekiwania co do niej i opublikujemy odpowiedzi, gdy je dostaniemy.

Jest jednak jasne, że jest ona istotna głównie dla Moliera2. Według sprawozdania za ostatni kwartał ub.r. w całym 2025 r. Moliera2 (d. Modern Commerce) miało na poziomie jednostkowym około 58 mln zł przychodu, 15,4 mln zł straty operacyjnej oraz 16,4 mln zł straty netto. Straty były nieco mniejsze niż w 2024 r., natomiast przychody spadły z ponad 77 mln zł. Straty z lat wcześniejszych sięgały 62 mln zł. Kapitał własny wynosił 4,6 mln zł. Na zobowiązania składały się głównie zobowiązania krótkoterminowe: głównie wobec kontrahentów, ale też banków i państwa.

W samym czwartym kwartale ub.r. spółka miała 19,7 mln zł przychodu, o 21 proc. mniej niż rok wcześniej. Spółka podała, że spadek wynikał głównie z zamknięcia trzech salonów stacjonarnych, ale też z obniżonej aktywności klientów zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i online. Jako kluczowy dla rozwoju określono kanał marketplace, gdzie przychody urosły o 22 proc. rok do roku.

EBITDA firmy była ujemna i wyniosła w kwartale minus 3,7 mln zł.

Moliera2 powstało z połączenia kilku spółek wchodzących wcześniej w skład Grupy Modern Commerce: Modern Commerce, IT Fashion Polska Group & Partners, Złote Wyprzedaże oraz Mamissima. Po konsolidacji głównym obszarem działalności spółki jest działalność prowadzona wcześniej przez IT Fashion Polska Group & Partners, skoncentrowana na sprzedaży towarów luksusowych w modelu omnichannel pod marką Moliera2.

Firma ma też 18,32-proc. pakiet udziałów w Rebel Tang, przedsiębiorstwa z sektora food-tech, mającego – jak czytamy w sprawozdaniu Moliera2 – specjalizować się w „tworzeniu wirtualnych restauracji działających wyłącznie w modelu dostaw”. „Model biznesowy spółki opiera się na autorskiej platformie technologicznej, umożliwiającej restauratorom łatwe wdrożenie gotowych konceptów gastronomicznych w ramach prowadzonej działalności” – dodano.

Grupa Modivo to jedna z największych polskich grup prowadzących sklepy z odzieżą i obuwiem w kraju i za granicą. Ważnym elementem jej strategii jest w ostatnich latach sprzedaż towarów pod znanymi markami, produkowanych na licencji. Dariusz Miłek mówił o nich m.in. w tym wywiadzie.