Rainbow Tours kontynuuje przecenę. W tym tygodniu inwestorów mogła rozczarować wysokość zaproponowanej dywidendy. Dziś z kolei rynek reaguje na wyniki roczne. Spółka wypracowała w ubiegłym roku 259,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 282 mln zł zysku w 2024 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4557,8 mln zł w 2025 r. wobec 4068,1 mln zł rok wcześniej.

"Co prawda dynamika wzrostu zmalała w porównaniu z kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami lat wcześniejszych, niemniej rok 2025 możemy zaliczyć do bardzo udanych" - komentował prezes Maciej Szczechura. W roku 2025 z oferty spółki dominującej skorzystało 855,1 tys. osób, co stanowi wzrost liczby klientów o około 6,2 proc. w relacji do danych za okres porównawczy roku 2024.

"Wynik skonsolidowany grupy kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025 zamknął się kwotą zysku netto w wysokości 257565 tys. zł. Jest to drugi najwyższy wynik grupy w historii, z czego jesteśmy dumni. Dobry standing finansowy spółki dominującej i spółek zależnych w grupie znalazł swoje odzwierciedlenie w wartości środków pieniężnych pozostających do dyspozycji grupy na koniec 2025 r. Stan gotówki i środków płynnych w grupie na koniec 2025 r. wynosił 470041 tys. zł, w tym kwota środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wynosiła 348256 tys. zł (pozostała kwota stanowiła środki pieniężne na rachunkach bankowych o ograniczonych możliwościach dysponowania), podczas gdy na koniec 2024 r. kwota ta wynosiła 287630 tys. zł" - wskazał Szczechura.

W czwartkowym komunikacie zarząd Rainbow Tours rekomendował, by 125,15 mln zł z zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 8,6 zł na akcję.