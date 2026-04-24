W raporcie z 21 kwietnia Dariusz Dadej, analityk Noble Securities obniżył ustaloną w październiku ub.r. cenę docelową dla akcji Answear.com z 33,7 zł do 20,7 zł. Podtrzymał jednocześnie zalecenie "akumuluj".

Wartość akcji Answear.com, krakowskiej firmy prowadzącej sklepy internetowe i pokazowe salony z odzieżą i obuwiem z wyższej półki cenowej, oszacowana została na podstawie wyceny metodami: DCF (19,3 zł) oraz porównawczą (17,7 zł). Każdej z nich przyznano taką samą wagę.

"W wyniku aktualizacji wyceny i rekomendacji widzimy 15-proc. potencjał wzrostowy dla wartości akcji w średnim okresie" - napisał Dariusz Dadej w raporcie, który powstał po tym, jak zarząd Answear.com opublikował wstępne dane o sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 r.

Noble Securities ocenia wyniki Answear.com za I kwartał: „lekko pozytywnie”

Przychody spółki wyniosły w tym czasie 375,7 mln zł, o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem, a sprzedaż online 349,3 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc

"Szacunki sprzedaży oceniamy lekko pozytywnie – wstępne przychody plasowały się 7 proc. powyżej naszej wcześniejszej prognozy" - ocenił analityk. Zwrócił również uwagę, że pierwszy kwartał jest dla Answear statystycznie najsłabszym w roku. Odpowiada średnio za około 20 proc. rocznych przychodów, a EBITDA za 15 proc. rocznego wyniku. Mimo tego specjalista obniżył swoje założenia co do rocznych przychodów Answear.com.

"Analizując sprzedaż w trakcie 2025 roku i szacunki pierwszego kwartału 2026 r. versus nasze wcześniejsze założenia obniżamy prognozy dotyczące przychodów, jednak bazując na przekazie zarządu nieco w górę korygujemy zakładane marże" - napisał specjalista w raporcie.

Według niego w krótkim terminie, z powodu relatywnie wysokich wyników w pierwszym półroczu 2025 r., spółce trudno będzie uzyskiwać pozytywne dynamiki przychodów, a dane za pierwsze trzy miesiące br. pokazane przez zarząd zdają się potwierdzać taki scenariusz - tłumaczy.

Prognozy wyników Answear.com na lata 2026-2028

Kluczowe dla prognoz wyników spółki są wydatki na marketing, a dokładniej ich stosunek do przychodów. Analityk Noble Securities zakłada, że relacja wydatków marketingowych do przychodów Answear będzie się obniżać do poziomów sprzed przejęcia szyldu PRM, ale nastąpi to później niż pierwotnie zakładał, bo w 2028 r., zamiast w roku 2027.

"W latach 2026–2027 wyniki będą nadal pod ich negatywnym, choć malejącym, wpływem" - przyznał.

Noble Securities prognozuje, że w tym roku przy 1,86 mld zł przychodu Answear.com uzyska 77 mln zł EBITDA (w programie motywacyjnym zarząd stawia aktualnie cel 90 mln zł) i 18 mln zł zysku netto. W 2027 r. spółka może przebić 2 mld zł przychodu, zarobić na poziomie EBITDA 97 mln zł, a netto 30 mln zł. Prognoza na 2028 r. zaś mówi o 2,16 mld zł przychodu, 119 mln zł EBITDA i 43 mln czystego zarobku.