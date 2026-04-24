Firma oponiarska Dębica w 2025 r. zanotowała 125 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 61 proc. względem poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 121 proc., osiągając poziom 128,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2,9 mld zł i były o prawie 16 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wzrosły rok do roku o 19,3 proc., osiągając poziom prawie 2,7 mld zł.

Poprawa rezultatów w 2025 r. była efektem wyższych cen w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi oraz odtworzenia mocy produkcyjnych po pożarze z sierpnia 2023 r. - Jesteśmy zadowoleni z rezultatów osiągniętych w 2025 roku - udało nam się wypracować zarówno wzrost przychodów, jak i wyników na wszystkich poziomach. Utrzymujemy stabilną kondycję finansową i operacyjną, a nasza sytuacja płynnościowa jest bezpieczna - komentuje Ireneusz Maksymiuk, prezes Dębicy.

Spółka wskazuje, że sytuacja na rynku oponiarskim nadal pozostaje wymagająca, co ma związek z niepewnością w otoczeniu gospodarczym, spowolnieniem inwestycji oraz osłabieniem wzrostu w sektorze transportowym. Wyzwaniem jest rosnący import opon z Azji, który zwiększa presję w segmencie budżetowym. Dodatkową niepewność przyniósł konflikt na Bliskim Wschodzie, skutkujący wzrostem cen ropy naftowej - głównego surowca do produkcji materiałów wykorzystywanych w wyrobie opon. - Rynek surowców cechuje się wysoką zmiennością, co sprawia, że nie jest możliwe precyzyjne przewidywanie kierunku ani skali przyszłych zmian cen materiałów pochodzenia petrochemicznego. W tej sytuacji Spółka koncentruje się na bieżącym monitorowaniu otoczenia rynkowego i elastycznym dostosowywaniu swoich działań do aktualnych warunków – wyjaśnia szef Dębicy.